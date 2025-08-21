vibe: E-Auto-Abo-Anbieter übernimmt MieteDeinAuto

Der österreichische E-Auto-Abo-Anbieter vibe moves you setzt seine Expansionsstrategie fort und übernimmt das operative Geschäft von MieteDeinAuto, dem Auto-Abo-Angebot der Vogl+Co Gruppe. Diese Akquisition folgt kurz nach der Übernahme des Abo-Geschäfts von ocay Autoabo GmbH im Frühjahr 2025. Der Übergang von MieteDeinAuto zu vibe ist für das zweite Halbjahr 2025 geplant und markiert einen weiteren Schritt in der Konsolidierung des Marktes.

Für bestehende Kund:innen von MieteDeinAuto entwickelt vibe individuelle Umstiegsangebote. Das Wiener Unternehmen garantiert, dass alle laufenden Verträge nahtlos und mit vollem Serviceumfang weitergeführt werden. Die Integration bringt mehrere hundert neue Abonnements zu vibes bestehendem Kundenstamm von über 3.500 Nutzer:innen.

Strategische Neuausrichtung bei Vogl+Co

Vogl+Co-Geschäftsführer Oliver Wieser erklärt die Entscheidung: „Wir sehen großes Potenzial im Abo-Modell – gerade in Verbindung mit Elektromobilität. vibe ist dafür der ideale Partner.“ Die Vogl+Co Gruppe richtet ihre Strategie neu aus: „Unser Fokus als 360 Grad Mobilitätsanbieter liegt neben dem Kerngeschäft künftig auf ganzheitlichen Mobilitätslösungen für Flotten, Gemeinden und Unternehmen.“

Die Transaktion soll es Vogl+Co ermöglichen, sich auf spezifische Geschäftsbereiche zu konzentrieren. Währenddessen will vibe seine Position auf dem Markt für E-Mobilität im Abonnement ausbauen. In diesem Jahr will das Wiener Unternehmen den Markteintritt in Deutschland wagen. Zunächst will die Firma ihre Geschäftstätigkeit auf Süddeutschland ausweiten und weitere Regionen sukzessive erschließen (wir berichteten).

„vibe ist bereit für den nächsten Wachstumsschritt“

vibe-Geschäftsführer Martin Rada sieht in der Übernahme einen bedeutenden Schritt. „Mit MieteDeinAuto integrieren wir nun den zweiten regional starken Anbieter innerhalb weniger Monate. Das zeigt: Der Markt konsolidiert sich – und vibe ist bereit für den nächsten Wachstumsschritt. Unser Ziel ist es, die einfachste Lösung für elektrische Unternehmensmobilität zu bieten – flexibel, digital und markenunabhängig.“