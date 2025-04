Starke Erholung für Bitcoin und Cryptos, Stimmung dreht plötzlich auf „Greed“

Plötzlich geht wieder was: Am Dienstag hat es sich bereits abgezeichnet, am Mittwoch morgen sieht die Krypto-Welt schon sehr viel besser aus. Über Nacht haben Kryptowährungen enorm stark zugelegt. Bitcoin als Marktführer hat in 24 Stunden mehr als 6 Prozent zugelegt und eilt nun auf die Marke von 94.000 Dollar zu, Ethereum als einer der deutlichen Verlierer der letzten Wochen und Monate kann um mehr als 13 Prozent in Richtung 1.800 Dollar nach oben springen. Hier die Top 10 im Überblick:

Top 10 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung

(Stablecoins ausgeschlossen – Daten 08:25 CET, Quelle CoinMarketCap)

Rang (ohne Stables) Coin Kürzel Preis (USD) 24-h-Änderung 1 Bitcoin BTC 93 703,72 +6,42 % 2 Ethereum ETH 1 792,93 +13,57 % 3 XRP XRP 2,24 +8,33 % 4 BNB BNB 619,06 +3,10 % 5 Solana SOL 151,42 +9,08 % 6 Dogecoin DOGE 0,1819 +13,16 % 7 Cardano ADA 0,6967 +11,80 % 8 TRON TRX 0,2481 +0,20 % 9 Chainlink LINK 14,61 +12,17 % 10 Sui SUI 2,93 +31,33 % Was ist passiert? Es gibt einige wesentliche Entwicklungen, die nicht nur den Krypto-Märkten im engeren Sinn, sondern auch den regulären Aktienmärkten Erleichterung gebracht haben: Der neue SEC-Chef Paul Atkins gilt als Krypto- und Aktien-Freund, es werden neue Imulse etwa in Richtung Crypto-ETFs von ihm erwartet (mehr dazu hier)

gilt als Krypto- und Aktien-Freund, es werden neue Imulse etwa in Richtung Crypto-ETFs von ihm erwartet (mehr dazu hier) US-Präsident Donald Trump ist sowohl bei seinen Zöllen als auch im Streit mit Fed-Chef Jerome Powell zurückgerudert und spielt derzeit eher Zuckerbrot statt Peitsche

ist sowohl bei seinen Zöllen als auch im Streit mit Fed-Chef Jerome Powell zurückgerudert und spielt derzeit eher Zuckerbrot statt Peitsche Russlands Präsident Wladimir Putin hat angeboten, seine Invasion in der Ukraine an der derzeitigen Frontlinie zu stoppen, um ein Friedensabkommen mit US-Präsident Donald Trump zu erreichen

Marktüberblick

Kennzahl Wert 24-h-Veränderung Gesamtmarktkapitalisierung ≈ 2,94 Billionen USD +6,9 % via CoinMarketCap 24-h-Handelsvolumen ≈ 133,5 Mrd. USD +53,6 % via CoinMarketCap Bitcoin-Dominanz 63,39 % −0,28 pp (24 h) CoinMarketCap Ethereum-Dominanz 7,4 %* ≈ +0,1 pp Fear & Greed-Index 72 → Greed +25 Pkte. (gestern 47) via alternative.me

Top 100-Coins – 24-h-Gewinner & -Verlierer

Top 5 Gewinner

Rang (MkCap) Coin Kürzel Preis 24 h-Change 93 DeepBook Protocol DEEP 0,196 USD +49,8 % 64 Immutable IMX 0,653 USD +40,5 % 12 Sui SUI 2,89 USD +28,5 % 60 Bonk BONK 0,0000158 USD +26,2 % 90 Walrus WAL 0,505 USD +20,3 %

Top 5 Verlierer

Rang (MkCap) Coin Kürzel Preis 24 h-Change 75 Tether Gold XAUt 3 351 USD -4,7 % 78 PAX Gold PAXG 3 346 USD -4,6 % 14 UNUS SED LEO LEO 9,07 USD -1,3 % 57 Celestia TIA 2,84 USD -0,9 % 71 Curve DAO CRV 0,684 USD -0,6 %

Markt-Highlights

BTC-Dominanz 63,4 % trotz leichter Tagesdelle: Institutionelles Kapital bleibt überwiegend in Bitcoin positioniert, während Altcoins thematisch getrieben laufen.

Sentiment dreht auf „Greed 72“ – erster Wert > 70 seit Anfang März; historisch folgen darauf oft 3-5 Handelstage mit erhöhter Volatilität.

Volumenanstieg > 50 % zeigt, dass die Rallye durch frische Mittel statt reinem Short-Covering getragen wird.

Fazit