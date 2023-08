Toyota und Pony.Ai gründen Robotaxi-JV mit einer Investition von 139 Millionen US-Dollar

Pony.Ai, ein Technologie-Startup für autonome Fahrzeuge, kündigte am Freitag an, ein Joint Venture mit Toyota Motor zu gründen, um Robotaxis in Massenproduktion herzustellen. Die Investition beläuft sich auf 139 Millionen US-Dollar. Die neue Firma wird auch Toyotas Joint Venture mit Guangzhou Automobile Group (GAC) einbeziehen und noch in diesem Jahr gegründet. GAC-Toyota wird somit Autos produzieren, die die Ride-Hailing-Software von Pony.Ai nutzen.

Nächste Schritte von Pony.Ai und Toyota als Team

Pony.ai ist ein führendes globales Technologieunternehmen für autonomes Fahren, das intelligente Systeme für einen sichereren und effizienteren Transport entwickelt. Die Zusammenarbeit zwischen Pony.Ai und Toyota, die erstmals 2019 begann, hat sich nun weiterentwickelt. Im Laufe der letzten Jahre hat Toyota Hunderte Millionen Dollar in Pony.Ai investiert.

Kürzlich hat Toyota angekündigt, seine Anstrengungen zur lokalen Entwicklung von „intelligenten Cockpits“ zu verstärken, um den Anforderungen des chinesischen Marktes gerecht zu werden. Dies ist Teil einer umfassenden Umstellung auf Elektrofahrzeuge, da Toyota versucht, den wachsenden Wettbewerb durch aggressive lokale Konkurrenten aufzuholen.

Vorreiter in der autonomen Mobilität

Gegründet 2016 im Silicon Valley, gilt Pony.ai als weltweiter Vorreiter in der autonomen Mobilität. Mit Robotaxi, Robotruck und persönlichen Fahrzeugen (POV) als Geschäftsbereichen treibt Pony.ai die Kommerzialisierung des autonomen Fahrens voran und hat bis April 2023 weltweit über 21 Millionen Kilometer autonomes Fahren absolviert, über eine Million Kilometer mit Fahrer-Tests durchgeführt und fast 200.000 gebührenpflichtige Robotaxi-Aufträge erhalten. Anerkennung erhielt das Unternehmen für die Platzierung als Nr. 10 auf der CNBC Disruptor-Liste der 50 innovativsten und disruptivsten Technologieunternehmen von 2022.

Robotaxis und autonome Fahrzeuge als Bestandteile des Straßenverkehrs der Zukunft

Warum Investments wie diese bedeutend für den Markt der Zukunft sind, verrät E-Fundresearch. Laut E-Fundresearch gibt es nämlich viele Anzeichen dafür, dass wir nah am Wendepunkt für selbstfahrende Autos und Robotaxis stehen. China zeichnet sich als idealer Markt für die Umsetzung aus, da das Land große Investitionen in strategische Branchen wie 5G und Künstliche Intelligenz getätigt hat. Die chinesischen Behörden unterstützen nun aktiv die Entwicklung autonomer Autos und haben das Ziel, bis 2030 eine 20%ige Durchdringung von Level-4-Autonomie (Vollautomatisiertes Fahren) zu erreichen.

Die rasante Entwicklung von Software und Hardware trägt ebenfalls zu einem großen Wachstum des Robotaxi-Marktes in China bei. Die Unternehmen, die im Bereich automatisierter Fahrzeuge tätig sind, befinden sich alle in einer intensiven Forschungs- und Entwicklungsphase und konkurrieren stark um Marktanteile. Neben den bereits erwähnten Akteuren wie Amazons Zoox, Hyundais Motional oder Toyotas Pony gibt es noch weitere Unternehmen in diesem aufstrebenden Ökosystem.

Aufgrund des hohen Wettbewerbs, der erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie des wachsenden Interesses am Markt sind sich Expert:innen wie DNB Disruptive Opportunities sicher, dass selbstfahrende Autos und Lastwagen in der Zukunft ganz normal Bestandteil des täglichen Straßenverkehrs sein werden.