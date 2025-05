Trump-Firma will 2,5 Mrd. Dollar für Bitcoin-Käufe

Die Trump Media and Technology Group (TMTG), das Unternehmen, dem die Plattform Truth Social von US-Präsident Donald Trump gehört und das sich teilweise in dessen Besitz befindet, bestätigte eine Kapitalerhöhung in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar zum Kauf von Bitcoin, berichtet Cointelegraph. Eigentlich hatte die TMTG frühere Berichte über das Geschäft dementiert.

Trump-Firma verkauft Aktien im Milliardenwert

Laut einer Ankündigung des Unternehmens vom 27. Mai umfasst die Kapitalerhöhung den Verkauf von Aktien im Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Außerdem umfasst sie eine Milliarde Dollar in Form von vorrangig gesicherten Wandelanleihen mit einem Kupon von 0 Prozent. Der Verkauf soll am 29. Mai abgeschlossen werden.

TMTG-CEO Devin Nunes sagte: „Wir betrachten Bitcoin als ein Spitzeninstrument der finanziellen Freiheit, und jetzt wird Trump Media Kryptowährung als einen entscheidenden Teil unseres Vermögens halten. Diese Investition wird dazu beitragen, unser Unternehmen gegen Belästigung und Diskriminierung durch Finanzinstitute zu schützen.“

Erste Berichte über Kapitalerhöhung spöttisch dementiert

Sprecher des Unternehmens hatten auf den ersten Bericht der Financial Times, den die Publikation nur einen Tag vor der Ankündigung veröffentlicht hatte, mit Spott reagiert. „Offenbar hat die Financial Times dumme Schreiber, die auf noch dümmere Quellen hören“, sagten TMTG-Vertreter gegenüber der FT. Die Aktien von TMTG fielen nach der Ankündigung um über 12 Prozent. Sie wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 23,60 Dollar gehandelt.

Der Finanzierungsdeal kommt zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Unternehmen und Länder Bitcoin-Treasury-Strategien anwenden. BTC scheint immer mehr zu einem geopolitisch relevanten Finanzinstrument zu werden. Mehrere Bitcoin-Treasury-Unternehmen haben im Mai dieses Jahres ihre Bestände erhöht, darunter Michael Saylors Strategy.