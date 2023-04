Verbund X Ventures investiert 1,5 Millionen Euro in ClimateTech-Startup UBIQ

UBIQ hieß früher Parkbob und bietet AI-gestützte Services für Flottenmanagement im Shared (E-)Mobility-Bereich an. Dabei geht es etwa um Nachfrage-Vorhersage, rechtzeitiges Laden und Effizienz-Optimierung. Das österreichische Startup ist bereits in über zwölf Ländern in Europa und Nordamerika aktiv, laut eigener Aussage werden knapp 12.000 Autos durch die von UBIQ entwickelten Software as a Service Produkte betreut. Nun gibt es frisches Kapital für die nächsten Schritte.

Siebenstellige Finanzierungsrunde

Mit dem Investment will UBIQ den Teamaufbau, „weitere IT-Entwicklungen“ und Sales vorantreiben. „Unser gesamtes Team ist begeistert, mit Verbund X Ventures, Energie360° und Smartworks drei starke Player im Energie-Ökosystem als Partner begrüßen zu können. Sowohl Mobilität als auch Energie unterliegen einer massiven Transformation in Richtung Nachhaltigkeit. Wir verstehen uns dabei als Brückenbauer, um Synergien zwischen den Ökosystemen zu ermöglichen“, sagt Christian Adelsberger, Gründer und CEO von UBIQ. Im weiteren Jahresverlauf soll zudem ein weiteres Closing der Series-A-Runde erfolgen, sie belaufe sich damit auf insgesamt 4,35 Millionen Euro.

Die siebenstellige Finanzierungsrunde wurde gemeinsam mit dem Corporate Venture Capital Fonds der Schweizer Energiedienstleisterin Energie 360°, dem Smart Energy Innovationsfonds und dem Corporate Venture Capital Fonds der Wien Energie und Wiener Stadtwerke, Smartworks Innovation, abgeschlossen. Weitere Investoren bei UBIQ sind unter anderem auch Speedinvest und Business Angels.

UBIQ mit nächstem Wachstumsschritt

Der Verbund investiert seit letztem Jahr mit einer eigenen Corporate Venture Capital-Einheit in europäische Startups im Climate-Tech Bereich (zum Artikel). Die Investitionen in grüne Innovationen sollen „die Beschleunigung einer nachhaltigen Energiezukunft für Österreich und darüber hinaus“ sichern. Das erste Portfoliounternehmen war HalloSonne (wir berichteten), mit UBIQ werde durch das kürzlich getätigte Investment ab sofort „auch eine Beteiligung im Bereich der Elektromobilität“ gehalten. „Wir investieren in erfolgsversprechende Geschäftsmodelle für eine nachhaltige Energiezukunft. Emissionsfreie Mobilitätslösungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende. Durch das Investment in UBIQ erwarten wir uns neben der finanziellen Rendite auch Kooperation mit Verbund Business Units“, erklärt Michael Strugl, CEO der Verbund AG.

„Durch die zunehmende Elektrifizierung im Verkehrsbereich und das Wachstum des globalen ‚Shared-Mobility‘ Marktes werden auch Shared-Mobility-Dienste immer mehr an Bedeutung gewinnen. UBIQ stellt schon heute unter Beweis, dass eine erste Skalierung ihrer Lösung am globalen Markt erfolgreich war. Wir wollen das Startup-Team beim nächsten Wachstumsschritt unterstützen“, betont Franz Zöchbauer, Geschäftsführer von Verbund X Ventures. UBIQ konnte erst 2021 eine halbe Million Euro einsammeln.

Anm.: Der Artikel wurde um 15:00 Uhr um die zusätzlichen Infos über das geplante Closing ergänzt.