vibe moves you expandiert nach Deutschland

Der österreichische Elektroauto-Abonnement-Anbieter vibe moves you plant für 2025 den Markteintritt in Deutschland. Das Wiener Unternehmen will seine Geschäftstätigkeit zunächst auf Süddeutschland ausweiten und weitere Regionen sukzessive erschließen. In Österreich konsolidierte das Unternehmen den Markt, indem der kleinere österreichische Mitbewerber ocay zugekauft wurde (mehr dazu hier).

Das 2019 gegründete Unternehmen bietet Elektrofahrzeuge im monatlichen All-inclusive-Abonnement an. Kunden können zwischen verschiedenen Modellen, Freikilometern und Laufzeiten wählen. Nach Unternehmensangaben wurden in Österreich bereits mehr als 3.500 Auto-Abonnements in kleineren und größeren Flotten platziert.

Neben dem Neuwagen-Abonnement betreibt vibe moves you das Gebrauchtwagenprogramm „revibe“, bei dem geprüfte Elektrofahrzeuge mit festen Laufzeiten angeboten werden. Das Unternehmen übernimmt dabei Verwertungs- und Haltbarkeitsrisiken.

Geplante Produkterweiterung

Für den deutschen Markt entwickelt das Unternehmen ein digitales Ökosystem für Flottenmanagement. Diese Plattform soll Fuhrparkmanagern einen Überblick über Fahrzeuge, Fahrleistungen, Ladevorgänge und Abrechnung bieten.

Die Deutschland-Expansion wird auf der IAA Mobility 2025 in München (9. bis 14. September) vorgestellt. Managing Director Martin Rada erklärte, das Unternehmen strebe an, führender Anbieter für nachhaltige Mobilitätslösungen in Europa zu werden. Der deutsche Markt stelle dabei einen wichtigen Expansionsschritt dar.

Die Deutschland-Expansion erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Elektromobilitätsmarkt weiter wächst und verschiedene Anbieter um Marktanteile konkurrieren. In Deutschland etwa trifft vibe moves you auf das Scale-up Finn, das ebenfalls Auto-Abos anbietet – allerdings nicht nur E-Autos, sondern auch Verbrenner.