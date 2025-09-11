Worldcoin schießt nach 270-Millionen-Dollar-Platzierung von Eightco in die Höhe

Die Kryptowährung Worldcoin (WLD) hat ihren Wert in den letzten Tagen fast verdoppelt. Grund dafür ist unter anderem eine private Platzierung der Eightco Holdings Inc. in Höhe von 270 Millionen US-Dollar, um WLD als Treasury-Reservevermögen zu erwerben. Worldcoin, die vor einer Woche noch bei einem Wert von etwa 75 Cent lag, steht nun bei einem Preis von fast 1,50 Euro. Die Marktkapitalisierung ist von rund 1,5 Milliarden Euro auf fast 3 Milliarden gestiegen. Die Aktien von Eightco Holdings schnellten derweil am Montag um mehr als 3.800 Prozent in die Höhe, berichtet MarketScreener.

Namhafte Investoren kaufen Eightco-Aktien

Das US-Unternehmen Eightco verkaufte mehr als 171.000 Aktien zu je 1,46 US-Dollar im Rahmen der Privatplatzierung und nutzt die Erlöse, um Worldcoin zu erwerben. Die Transaktion, angeführt von MOZAYYX, verzeichnet Beteiligungen namhafter institutioneller Investoren wie World Foundation, Discovery Capital Management und Pantera. BitMine, ein von Peter Thiel unterstütztes Unternehmen, wird sich zudem mit einer Investition von 20 Millionen US-Dollar beteiligen.

Worldcoin wurde 2019 von OpenAI-CEO Sam Altman mitgegründet und verfolgt das Ziel, ein globales Identitätssystem zu etablieren. Dafür entwickelt das Jungunternehmen eine Zero-Knowledge-Proof-of-Human-Technologie (ZK), die menschliche Informationen nicht in der Blockchain speichert. Eine proprietäre Orb-Technologie zum Scannen der Iris soll ein vertrauenswürdiges digitales Identitätssystem ermöglichen.

Sam Altman formuliert die Vision: „Wenn wir unsere Mission erfolgreich erfüllen, könnte World zum größten Netzwerk realer Menschen im Internet werden und damit die Art und Weise, wie wir im Internet interagieren und Transaktionen durchführen, grundlegend verändern.“

Worldcoin und Co boomen in USA

Gleichzeitig beruft Eightco den Technologie- und KI-Experten Dan Ives zum Vorstandsvorsitzenden. „Proof of Human ist der nächste entscheidende Schritt in der KI-Revolution, und World ist einzigartig positioniert, um das Vertrauen, die Verifizierung und die Authentifizierung zu liefern, die die Welt braucht, wenn KI immer tiefer in alle Aspekte unseres Lebens eingebettet wird“, erklärt Ives.

Eightco Holdings Inc. fokussiert sich neben der Worldcoin-Strategie weiterhin auf sein bestehendes Portfolio, zu dem Forever 8, eine Plattform für Bestandsverwaltung und Kapitalmanagement für E-Commerce-Verkäufer, sowie Ferguson Containers, ein Anbieter von Komplettlösungen für Produktherstellung und Verpackungslogistik, gehören. Das Unternehmen sucht aktiv nach weiteren Akquisitionsmöglichkeiten im Technologiesektor mit Schwerpunkt auf dem E-Commerce-Ökosystem.

Die Krypto-Branche boomt derzeit in den USA, unter anderem aufgrund der krypto-freundlichen Regulierung der Trump-Regierung. Viele kleinere Börsenunternehmen haben damit begonnen, Kryptowährungen in ihre Bilanzen aufzunehmen und folgen damit der Strategie von Michael Saylor, dem größten unternehmerischen Bitcoin-Investor.