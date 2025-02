Im AI Talk wir sprechen mehrmals wöchentlich über die neuesten Entwicklungen bei KI, LLMs, Chatbots und Co und vor allem darüber, was sie für Startups, Unternehmen und die Wirtschaft bedeuten. Heute können wir auch ankündigen: Niemand Geringerer als Clemens Wasner, selbst KI-Unternehmer bei EnliteAI und außerdem Chairman von AI Austria, wird künftig jede Woche zu Gast sein, um die neuesten Entwicklungen in der Branche gemeinsam mit Jakob Steinschaden von Trending Topics zu beleuchten. Heute im Pod:

Apple Intelligence landet endlich in der EU – aber wen kümmert’s?

Grok 3 stellt das Ranking der LLMs auf den Kopf

xAI, Elon Musk und 15 Gasturbinen in Memphis

AI-Strategien nach den Wahlen in Deutschland und Österreich

AI Startup der Woche: Oscar Stories



