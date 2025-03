Apple plant Echtzeit-Übersetzung für Telefongespräche via AirPods

Während die Google-Kopfhörer Pixel Buds bereits seit 2017 Echtzeit-Übersetzungen anbieten – auch wenn sich über die Qualität streiten lässt – plant Konkurrent Apple, das Feature erst in naher Zukunft auf die AirPods zu bringen. Möglich sein soll dies gemeinsam mit dem Release von iOS 19, der für Herbst 2025 vorgesehen ist.

Etwas hinterher

Dass Apple Live-Übersetzung mit AirPods ermöglichen möchte, berichtete Apple-Tech-Journalist Mark Gurman auf Bloomberg News. Laut ihm möchte der iPhone-Hersteller mobile Gespräche – zum Beispiel vom Spanischen ins Englische – in Echtzeit übersetzen. Dabei wird die Übersetzung in die AirPods des englischen Sprechers übertragen. Nachdem dieser geantwortet hat, soll das iPhone die spanische Antwort des Sprechers abspielen.

Dass es sich bei der Funktion um kein Hightech-Feature handelt, ist klar: Google führte die Live-Übersetzung bereits 2017 mit den ersten Pixel Buds ein und integrierte sie später in die Pixel Buds Pro im Jahr 2022. Auch Meta von Mark Zuckerberg und das US-Unternehmen Humane haben versucht, ihre Wearables mit Live-Übersetzung auszustatten. Die Leistung dieser Funktionen variiert stark. Wohlmöglich möchte Apple allerdings bei seinem Release mit der Qualität überraschen.

Launch von Siri mit besserer KI verzögert sich

Wie berichtet, kündigte Apple letzte Woche an, dass der Sprachassistentin Siri mit verbesserten KI-Skills doch erst 2026 gelauncht werden soll – anstatt im Frühjahr 2025. Der Tech-Riese meldete: „Es wird länger dauern, als wir dachten, um diese Funktionen zu liefern.“ Das Unternehmen plant außerdem, das Design von iOS, iPadOS und macOS in diesem Jahr zu überarbeiten, so Gurman. Branchenmedien sprechen davon, dass das iPhone eine der größten Designüberarbeitungen seit über 10 Jahren erhalten wird.

Alternative: Indie-Projekt 3PO für iOS und Android

Eine Live-Übersetzung mit den AirPods wird also erst mit dem Launch von iOS 19 in der Praxis Anwendung finden. Laut einigen Stimmen aus der Reddit-Community gibt es allerdings keinen Grund, auf den Apple-Release zu warten. Das Indie-Projekt namens 3PO von Evergreen Labs, einer kanadischen gemeinnützigen Organisation, verspricht Speech-to-Speech-Übersetzung mit automatischer Spracherkennung für iOS und Android.