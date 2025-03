AI-Unicorn CoreWeave strebt IPO-Bewertung von 35 Mrd. Dollar an

Das KI-Infrastrukturunternehmen CoreWeave, das eine Cloud speziell für AI-Anwendungen und Modell-Training bietet, hat seinen mit Spannung erwarteten Börsengang (IPO) angekündigt. Mit einer angestrebten Bewertung von 35 Milliarden Dollar und einem geplanten Emissionsvolumen von 4 Milliarden Dollar markiert dieser Schritt einen bedeutenden Moment in der rasant wachsenden KI-Branche.

CoreWeave verzeichnete im Jahr 2024 einen bemerkenswerten Umsatz von 1,9 Milliarden Dollar. Diese starke Umsatzentwicklung wurde jedoch von einem Nettoverlust in Höhe von 863 Millionen Dollar begleitet, der hauptsächlich auf umfangreiche Investitionen in KI-Technologie zurückzuführen ist. Diese Zahlen spiegeln die aktuelle Wachstumsstrategie des Unternehmens wider, bei der bedeutende Investitionen in die Zukunft Vorrang vor kurzfristiger Profitabilität haben.

Ein Kernaspekt der Unternehmensstrategie ist der Aufbau einer leistungsstarken KI-Infrastruktur. In Zusammenarbeit mit Core Scientific, dem ehemaligen GPU-Lieferanten des Unternehmens, entwickelt CoreWeave aktuell eine KI-Infrastruktur mit einer Kapazität von 500 Megawatt. Diese Partnerschaft unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine Position im wachsenden Markt für KI-Infrastruktur zu stärken.

CoreWeave verpackt im Wesentlichen die GPUs von Nvidia in Rechenzentren in den USA und Europa, um sie dort dann Unternehmen im AI-Bereich zur Verfügung zu stellen. Zu den Nutzern der Infrastruktur zählen oder zählten etwa Mistral AI, Databricks, Stability AI, Fireworks AI oder Augment.

Marktpositionierung und Zukunftsaussichten

Der geplante Börsengang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach KI-Infrastruktur und -Dienstleistungen stark zunimmt. Mit einer Bewertung von 35 Milliarden Dollar positioniert sich CoreWeave als bedeutender Akteur im KI-Sektor. Die hohe Bewertung trotz aktueller Verluste deutet darauf hin, dass Investoren großes Vertrauen in das langfristige Potenzial des Unternehmens und seinen strategischen Ansatz haben.

Der Börsengang von CoreWeave könnte als wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung des KI-Sektors dienen. Die erheblichen Investitionen in Infrastruktur und die strategische Ausrichtung des Unternehmens spiegeln den wachsenden Bedarf an spezialisierten KI-Rechenzentren und -Dienstleistungen wider. Die erfolgreiche Umsetzung des Börsengangs könnte zudem als Katalysator für weitere Investitionen in die KI-Infrastruktur dienen.