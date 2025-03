Dalma: Scale-up für Haustier-Versicherungen holt 20 Mio. Euro

Dalma, ein auf Haustier-Versicherungen spezialisiertes Scale-up aus Frankreich, gibt den Abschluss einer Series B Finanzierungsrunde über 20 Millionen Euro bekannt. Die Runde wird angeführt von Breega, einem Investor im Versicherungssektor. Neben den bestehenden Investoren Northzone und Anterra Capital, die mit ihrer erneuten Beteiligung ihr Vertrauen in Dalma unterstreichen, beteiligt sich auch Bpifrance.

“Diese Finanzierung markiert einen entscheidenden Moment für Dalma auf dem Weg, das Wohlergehen von Haustieren in ganz Europa zu revolutionieren”, sagt Alban de Préville, Co-Founder und CEO von Dalma. „Unsere Vision geht über das traditionelle Angebot einer Versicherung hinaus: Wir wollen die Art und Weise verändern, wie Tierhalter sich um ihre Begleiter kümmern. Diese neue Wachstumsphase wird es uns ermöglichen, nicht nur unsere Präsenz in Frankreich und Deutschland zu stärken, sondern auch unsere Expansion in neue europäische Märkte zu beschleunigen.”

Seit der Gründung vor vier Jahren hat Dalma ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnet: Die Anzahl der versicherten Haustiere ist Angaben des Unternehmens zufolge auf 60.000 gestiegen und seit der Series A konnte das Unternehmen um 700% wachsen. Bereits jetzt ist Dalma profitabel in Frankreich und etabliert sich als führender Anbieter in Deutschland.

„Wachsendes Bewusstsein für das Wohl der Haustiere“

Dalma hebt sich durch seine technologische Innovation von traditionellen Anbietern ab. Über eine App können Nutzer ihre Versicherung mit wenigen Klicks abschließen und ihre Tierarztrechnungen direkt digital einreichen. Zudem ermöglicht das Unternehmen rund um die Uhr den Zugang zu Online-Sprechstunden mit Tierärzten per Chat oder Videoanruf. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden Schadensfälle in Echtzeit geprüft und innerhalb weniger Sekunden anstatt mehrerer Tage erstattet.

„Der Mehrwert von Dalma beruht auf zwei wesentlichen Säulen: Einem effizienteren Versicherungsmodell als die Konkurrenz und einem außergewöhnlichen Kundenerlebnis, das als eines der besten auf dem Markt Maßstäbe setzt”, so de Préville weiter. Man wolle zwei Trends ausnutzen: das wachsende Bewusstsein für das Wohl der Haustiere und die steigenden Preise im Veterinärbereich.

Dalma plant, sein Angebot über Versicherungsleistungen hinaus zu erweitern und sich als umfassender Gesundheitspartner für Tierhalter zu positionieren. Zukünftige Services beinhalten ein Direktzahlungssystem für Versicherungsnehmer, um Tierarztkosten sofort abzudecken, sowie einen Online-Shop für hochwertige Produkte. Mit diesen Maßnahmen will Dalma das Wohlbefinden von Haustieren weiter verbessern und seine Marktführerschaft in Europa ausbauen.

Auch Tractive aus Österreich, das im Bereich von Trackern für Hunde und Katzen startete, bietet mittlerweile digital Versicherungen für Haustiere an. Erster Markt dafür ist Großbritannien, wo ein eigenes, auf InsurTech spezialisiertes Team das Versicherungspaket geschnürt wurde (Trending Topics berichtete).