AI-Unicorn Helsing kauft bayrischen Flugzeugbauer Grob Aircraft

Das deutsche DefenseTech-Unicorn Helsing, bisher bekannt für AI-gesteuerte Drohnen und Torpedos, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der bayerischen Grob Aircraft SE – also einem Flugzeugbauer – unterzeichnet. Die Akquisition zielt darauf ab, KI-gestützte Softwarelösungen mit spezialisierter Luftfahrttechnik zu kombinieren und neue Technologien für militärische Anwendungen zu entwickeln.

Grob Aircraft bringt als etablierter Hersteller von Flugzeugen aus Verbundwerkstoffen jahrzehntelange Expertise in der militärischen und zivilen Luftfahrt mit. Das Unternehmen mit Sitz in Tussenhausen beschäftigt rund 275 Mitarbeiter und verfügt über einen eigenen Flugplatz sowie eine gefüllte Pipeline geplanter Flugzeugauslieferungen und Schulungsprogramme. Zu den Kunden von Grob zählen etwa die israelische, britische oder US-Amerikanische Luftwaffe.

Die Kombination aus Grob Aircrafts Hardware-Expertise und Helsings KI-Technologie ist nicht neu: Bereits in der Vergangenheit dienten Flugzeuge des bayerischen Herstellers als Entwicklungsplattform für „Cirra“, Helsings KI-gestützte Softwarelösung für elektronische Kampfführung, die Echtzeit-Bewertungen von Bedrohungsszenarien ermöglicht.

Fokus auf europäische Verteidigungssouveränität

„Mit der Übernahme vertiefen wir unsere Partnerschaft mit Grob Aircraft“, erklärte Dr. Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-CEO von Helsing. „Unsere Kompetenzen ergänzen sich perfekt, unsere Wachstumsambitionen sind deckungsgleich. Und wir sind beide absolut entschlossen, die Souveränität in Europas Verteidigungsindustrie zu stärken.“

André Hiebeler, Geschäftsführender Gesellschafter von Grob Aircraft, betonte die technologische Synergie: „Die Vision und das technologische Know-how von Helsing passen perfekt zu uns. Helsing ist Technologieführer im Bereich KI und Software, wir haben jahrzehntelange Erfahrung als Hersteller von Flugzeugen aus Verbundwerkstoffen. Zusammen schaffen wir so eine einzigartige Partnerschaft, um Innovation in unserem Sektor ganz neu zu definieren.“

Die Übernahme passiert vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs, der sich stark zu einem Drohnen-Krieg entwickelt hat.

Investitionen in den Standort Bayern

Die geplanten Investitionen von Helsing am Standort Tussenhausen sollen neue Arbeitsplätze in Bayern schaffen. Nach Unternehmensangaben fügt sich die Übernahme in die Strategie der bayerischen Staatsregierung ein, den Freistaat als Innovationszentrum für Luft- und Raumfahrt sowie Künstliche Intelligenz zu etablieren.

Helsing erwirbt Grob Aircraft von der H3 Aerospace GmbH & Co KG. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Über die finanziellen Konditionen der Übernahme haben alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

Das 2021 gegründete Unternehmen Helsing hat sich auf KI-Lösungen für Verteidigungsanwendungen spezialisiert und deckt die Bereiche Land, See, Luft und Weltraum ab. Mit der Akquisition von Grob Aircraft stärkt das Unternehmen insbesondere seine Kompetenzen im Luftfahrtbereich.