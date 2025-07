Elektroautos: Zwei Bezirke knacken 50-Prozent-Marke bei Neuzulassungen

Erstmals haben zwei Wiener Bezirke beim Anteil neu zugelassener E-Autos die 50-Prozent-Marke überschritten. Eine Analyse des VCÖ auf Basis aktueller Daten der Statistik Austria zeigt: Die Elektromobilität kommt in Österreich voran – allerdings regional sehr unterschiedlich. International bleibt Österreich weiterhin hinter den Spitzenreitern Dänemark und Niederlande zurück.

Wien setzt Maßstäbe

Im ersten Halbjahr 2025 waren in Wien Rudolfsheim-Fünfhaus 58 Prozent der neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos. Auch Wien-Mariahilf verzeichnete mit 56 Prozent eine E-Pkw-Mehrheit bei Neuzulassungen. Damit erreicht Österreich auf Bezirksebene erstmals ein Niveau, das in Ländern wie Dänemark bereits flächendeckend Realität ist. Zum Vergleich: In Dänemark sind aktuell 66 Prozent der Neuwagen vollelektrisch.

„Was Dänemark landesweit erreicht, schaffen in Österreich erstmals zwei Bezirke“, so VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Aber auch andere Wiener Bezirke liegen weit über dem landesweiten Durchschnitt: In der Inneren Stadt beträgt der E-Anteil 46 Prozent, in der Leopoldstadt 45 Prozent.

Unterschiede zwischen Stadt und Land

Außerhalb Wiens ist der E-Auto-Anteil deutlich niedriger. Am höchsten liegt er im Bezirk Rohrbach (OÖ) mit knapp 35 Prozent, gefolgt von Kirchdorf (31 Prozent) und Graz-Umgebung (30 Prozent). Gleichzeitig gibt es weiterhin zwei Bezirke mit einem Anteil von unter zehn Prozent: Liezen in der Steiermark (4 Prozent) und Reutte in Tirol (6 Prozent).

Linz vor Salzburg und Eisenstadt

Im Vergleich der Landeshauptstädte führt Linz mit knapp 29 Prozent E-Pkw bei Neuzulassungen. Danach folgen Salzburg und Eisenstadt. Selbst die am schwächsten abschneidende Landeshauptstadt, St. Pölten, liegt mit fast 21 Prozent über der 20-Prozent-Marke.

Bundesländer-Spitzenreiter sind Oberösterreich und Salzburg mit je 25 Prozent, während die Steiermark mit 17 Prozent das Schlusslicht bildet.

Österreich bleibt hinter EU-Spitze

Trotz des Anstiegs – von 16 Prozent im Vorjahr auf 22 Prozent im ersten Halbjahr 2025 – bleibt Österreich deutlich hinter europäischen Spitzenreitern zurück. Neben Dänemark liegt auch die Niederlande mit einem Drittel E-Autos bei Neuwagen weit voran.

Laut VCÖ-Experte Michael Schwendinger sorgen strengere EU-Vorgaben für Hersteller für ein größeres Modellangebot – ein Schlüsselfaktor für steigende Zulassungszahlen.

Eine neue Studie des Umweltverbands Transport & Environment zeigt: Hält die EU am Verbrenner-Aus ab 2035 fest und unterstützt die Industrie politisch, könnte die jährliche Autoproduktion in Europa auf 16,8 Millionen Fahrzeuge steigen und das aktuelle Arbeitsplatzniveau gesichert werden.

Ein Aufweichen der Emissionsziele hingegen gefährdet Investitionen – bis zu zwei Drittel geplanter Batteriefabriken könnten wegfallen.