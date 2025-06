Falling Walls Lab Vienna 2025: Nachwuchstalente und Innovator:innen gesucht

Der internationale Wettbewerb Falling Walls Lab kommt 2025 wieder nach Wien. Bei der Veranstaltung präsentieren Nachwuchstalente aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ihre Forschungsprojekte und Innovationen in dreiminütigen Vorträgen. Die Bewerbungsfrist für alle Interessierten läuft bis zum 27. Juni.

Das Format zielt darauf ab, innovative Forschungsideen verschiedener Disziplinen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Teilnehmende erhalten die Möglichkeit, ihre Konzepte vor einem Fachpublikum und einer Expertenjury vorzustellen.

Teilnahmevoraussetzungen und Ablauf

Die Teilnahme steht Personen offen, die bestimmte akademische Kriterien erfüllen: Der Bachelor-Abschluss darf nicht länger als zehn Jahre, der Master nicht länger als sieben Jahre und die Promotion nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Auch aktuell Studierende und Promovierende können sich hier bewerben.

Am 10. September 2025 treten die zehn ausgewählten Finalist:innen beim FFG-Forum in Wien gegeneinander an. Die Jury kürt vor Ort den Gewinner oder Gewinnerin – diese:r wird Anfang November am globalen Finale, dem Falling Walls Science Summit, in Berlin teilnehmen.

Institutionelle Unterstützung

Hinter Falling Walls Lab Vienna stehen mehrere renommierte Forschungseinrichtungen, darunter Austrian Cooperative Research, Complexity Science Hub, Fraunhofer Austria, die Ludwig Boltzmann Gesellschaft, die Christian Doppler Forschungsgesellschaft, die Österreichische Fachhochschul-Konferenz und xista innovation GmbH. Auch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und das Austrian Institute of Technology unterstützen das Projekt.

Falling Walls wurde 2009 in Berlin ins Leben gerufen und dient als Plattform zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und zur Vernetzung junger Innovator:innen. Sie soll die Bedeutung von Forschung für die wirtschaftliche wie gesellschaftliche Entwicklung hervorheben. Die Konferenz greift die Metapher des Berliner Mauerfalls auf – als Symbol für neue Möglichkeiten, Offenheit und Fortschritt. Im übertragenen Sinne geht es darum, „Mauern in den Köpfen“ oder Barrieren in Wissenschaft und Gesellschaft zu überwinden.