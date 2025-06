Studie: Nur 33% vertrauen KI-Ergebnissen im Arbeitskontext

Eine aktuelle Studie von Figma zeigt, dass künstliche Intelligenz in der digitalen Produktentwicklung 2024 deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Während ein Drittel der befragten Designer und Entwickler bereits KI-gestützte Produkte ausgeliefert hat (+50% zum Vorjahr), mangelt es vielen Projekten an klaren Zielsetzungen.

Design entwickelt sich zum wichtigsten Unterscheidungsmerkmal für KI-Anwendungen, während die Produktivitätssteigerung nicht automatisch zu höherer Arbeitsqualität führt.

Figma befragte 2.500 Designer und Entwickler aus den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan und Australien. Die Teilnehmer entwickeln sowohl KI-gestützte als auch traditionelle digitale Produkte in verschiedenen Branchen. Die Ergebnisse wurden nach Ländern, Abonnement-Stufen und beruflicher Rolle gewichtet und mit Vorjahresdaten verglichen.

Detaillierte Studienergebnisse

KI-Produktentwicklung und Zielsetzung

33% der Befragten haben 2024 bereits KI-gestützte Produkte ausgeliefert (Anstieg von 50% gegenüber Vorjahr)

Über 1.000 verschiedene KI-Anwendungen wurden genannt

Nur 9% nennen Umsatzwachstum als oberstes Ziel

76% verfolgen unspezifische Ziele wie „mit KI experimentieren“ oder „Kundenerlebnisse verbessern“

Besonders kleine Unternehmen (bis 10 Mitarbeiter) sehen KI als entscheidend für Markterfolg (Verdreifachung der Werte)

Bedeutung von Design

52% der KI-Entwickler bewerten Design bei KI-Tools als wichtiger als bei herkömmlichen Produkten

95% sehen Design mindestens als genauso wichtig an

Teams mit bewährten Designpraktiken berichten häufiger von erfolgreichen Projekten

KI-Agenten im Aufwind

KI-Agenten sind die am schnellsten wachsende Kategorie (Verdopplung zum Vorjahr)

Textgenerierung bleibt die häufigste Art von KI-Projekten

Produktivität vs. Arbeitsqualität

78% berichten über gesteigerte Effizienz durch KI (2023: 71%)

Nur 58% sehen eine Verbesserung der Arbeitsqualität

Weniger als die Hälfte fühlt sich durch KI kompetenter 10



Unterschiede zwischen Berufsgruppen

Entwickler zeigen höhere Zufriedenheit mit KI-Tools: 83% vs. 69% bei Designern

67% der Entwickler vs. 54% der Designer sehen Qualitätssteigerung durch KI

59% der Entwickler nutzen KI für Kernaufgaben (Code schreiben)

Nur 31% der Designer setzen KI für zentrale Aufgaben (Asset-Erstellung) ein

Zukunftserwartungen

83% sehen KI-Kompetenz als entscheidend für zukünftigen Erfolg

27% erwarten signifikanten Einfluss auf Unternehmensziele 2025 (2024: 23%)

Nur 15% erwarten transformative Wirkung (unverändert zum Vorjahr)

Erfolgsfaktoren