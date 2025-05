„AI Max for Search“: Google startet KI-Optimierung für die Cashcow

AI macht bei Google vor keinem Produkt Halt, also auch nicht vor der Cashcow: den Search Ads. Das Geschäft mit Suchmaschinenwerbung bringt dem US-Internet-Konzern quartalsweise Milliardengewinne. Nun sollen KI-Funktionen im Sinne der zahlenden Kundschaft, also den Werbetreibenden, dafür sorgen, dass sie mehr Klicks und Traffic auf ihren beworbenen Webseiten bekommen.

Das Unternehmen führt dazu das neue Feature-Paket „AI Max for Search“ für bereits existierende Search-Kampagnen ein, das noch diesen Monat global als Beta-Version ausgerollt wird. Achtung: Die Neuerungen betreffen neue Möglichkeiten für bereits bekannte Werbeformen in der Google-Suche, und haben mit den AI Overviews bzw. einem angeblich kommenden neue AI Mode in der Suche, nicht direkt etwas zu tun.

Kernfunktionen von AI Max

„Wir können viel mehr Performance für Werber bringen, bei minimalem Aufwand für sie“, sagt Brian Burdick, als Sr Director für Search Ad Automation bei Google zuständig. Man reagiere damit auch auf den Trend, dass Suchanfragen werden immer präziser werden, und Google diese immer präziser mit den besten Ergebnissen matchen muss – und dazu zählen eben auch die Ads, die die User angezeigt bekommen.

Und das soll so gehen: Die KI-gestützten Erweiterungen basieren auf mehreren Technologien:

Erweiterte Suchabfrage-Erkennung: Das System nutzt Broad Match und keywordlose Technologie, um relevante Suchanfragen zu identifizieren, die mit traditionellen Keyword-Strategien nicht erfasst würden. Dynamische Anzeigenerstellung: Die sogenannte „Text-Customization“ generiert automatisch neue Überschriften und Beschreibungen basierend auf Landing-Pages, bestehenden Anzeigen und Keywords. URL-Expansion: Die Funktion leitet Nutzer auf die jeweils relevantesten Seiten einer Website weiter. Geografische Steuerungsoptionen: Werbetreibende können Nutzer basierend auf ihrem geografischen Interesse auf Anzeigengruppenebene ansprechen. Markenkontrollen: Ermöglicht die Spezifizierung, mit welchen Marken die eigenen Anzeigen in Verbindung gebracht werden sollen.

Messbare Ergebnisse

Google berichtet, dass Werbetreibende, die AI Max bereits testweise in ihren Suchkampagnen aktivierten, typischerweise 14% mehr Conversions oder Conversion-Wert bei ähnlichen Kosten-pro-Akquisition bzw. Return-on-Ad-Spend erzielen. Bei Kampagnen, die noch überwiegend exakte Keywords und Phrase-Keywords verwenden, liege die typische Steigerung sogar bei 27%.

Google führt gleichzeitig neue Berichtsfunktionen ein, die Werbetreibenden mehr Einblick in die Leistung ihrer Anzeigen geben. Zentral dabei ist, dass extra ausgewiesen wird, welche steigerungen „AI Max“ brachte. Dazu gehören:

Detaillierte Suchanfragenberichte mit Überschriften und URLs

Verbesserte Asset-Berichte, die Leistungskennzahlen wie Ausgaben und Conversions anzeigen

Die Möglichkeit, automatisch generierte Assets zu entfernen oder anzupassen

URL-Kontrollen zur Steuerung der Zielseiten

Die neuen KI-Funktionen werden in den kommenden Wochen sowohl für Search- als auch für Performance Max-Kampagnen ausgerollt.