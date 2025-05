„AI Mode“: Google-Suche wird bald sehr ähnlich wie der Chatbot Gemini

Laut einem Bericht des Tech-Mediums „The Information“ arbeitet Google an einer neuen „AI Mode“ für seine Suchmaschine. Diese Funktion soll Nutzern ermöglichen, direkt von der Suchergebnisseite zu einer Benutzeroberfläche ähnlich dem Gemini-KI-Chatbot zu wechseln.

Der neue „AI Mode“-Tab soll Berichten zufolge auf der linken Seite neben den bestehenden Tabs „Alle“, „Bilder“, „Videos“ und „Shopping“ platziert werden. Wenn Nutzer eine Antwort im KI-Modus erhalten, wird Google laut „The Information“ Links zu relevanten Webseiten anzeigen sowie eine Suchleiste unter der konversationsbasierten Antwort einblenden, die zu Folgefragen auffordert.

Diese Informationen decken sich mit einem Bericht von Android Authority, der Anfang des Monats einen KI-Modus in einer Beta-Version der Google-App entdeckt hatte. Zudem fand 9to5Google Code-Hinweise, die darauf hindeuten, dass Nutzer im KI-Modus Fragen auch per Spracheingabe stellen können.

Strategischer Kontext

Schon bisher gibt es die AI Overviews, die KI-generierte Antworten bei Google über den bekannten blauen Links platzieren. Der AI-Modus hingegen soll dann komplett aus KI-Antworten bestehen und im Prinzip genauso funktionieren wie mittlerweile hinlänglich bekannte Chatbots. Am Montag will Google außerdem in Presseveranstaltungen Neuigkeiten in Sachen KI im Zusammenhang mit Suchmaschinenwerbung bekannt geben. Das deutet alles darauf hin, dass die Einführung kurz bevor steht.

Die Entwicklung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem OpenAI seine Suchfunktion in ChatGPT für alle Nutzer ausrollt und enorm stark wächst. Aktuell sind es mehr als 400 Mio. User pro Woche bei ChatGPT, bis Ende des Jahres will OpenAI auf eine Milliarde User wachsen.

Dies erhöht den Druck auf Google, Such- und KI-Funktionen stärker zu integrieren. Das Unternehmen zeigt bereits für bestimmte Suchanfragen KI-gestützte Zusammenfassungen an und hat dieses Feature mittlerweile auch in Österreich und Deutschland ausgerollt.