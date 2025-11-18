Googles neues AI-Modell Gemini 3 Pro schlägt bereits OpenAI, Anthropic, xAI

Google hat am Dienstag mit Gemini 3 Pro die neueste Generation seines KI-Modells vorgestellt. Nach Gemini 1, das sich auf native Multimodalität konzentrierte, und Gemini 2 mit erweiterten Fähigkeiten für logisches Denken, positioniert Google Gemini 3 als sein bisher intelligentestes Modell. Die Vorabversion von Gemini 3 Pro ist ab sofort in verschiedenen Google-Produkten sowie für Entwickler und Unternehmen verfügbar.

Und man kann sagen: Google hat abgeliefert. Aus dem Stand schlägt Gemini 3 alle anderen bereits verfügbaren KI-Modelle, unter anderem die bisherigen Spitzenreiter Grok 4.1 von xAI, Claude Sonnet 4.5 von Anthropic oder natürlich GPT-5.1 von OpenAI. Bei LMArena hat Gemini 3 Pro bereits die Spitzenposition inne:

„Übersichten mit KI werden jeden Monat 2 Milliarden Menschen angezeigt. Gemini wird von über 650 Millionen Menschen pro Monat genutzt, mehr als 70% unserer Cloud-Kund*innen verwenden unsere KI, 13 Millionen Entwickler*innen haben mit unseren generativen Modellen gearbeitet – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Fortschritts, den wir beobachten“, heißt es seitens Google-CEO Sundar Pichai.

Zentrale Fähigkeiten von Gemini 3 Pro

Google brüstet sich mit folgenden Features, die Gemini 3 auszeichnen:

Schlussfolgerungen und Benchmarks:

Erreicht 1.501 Punkte im LMArena-Ranking (Spitzenposition)

Erzielt 37,5% bei „Humanity’s Last Exam“ ohne Tool-Verwendung

91,9% bei GPQA Diamond-Benchmark

23,4% bei MathArena Apex (neuer Bestwert für Mathematik)

72,1% bei SimpleQA Verified (faktische Genauigkeit)

Multimodalität:

81% bei MMMU-Pro

87,6% bei Video-MMMU

Verarbeitet Text, Bilder, Videos, Audio und Code gleichzeitig

Kontextfenster von bis zu 1 Million Tokens im Input

Programmierung:

Elo-Wert von 1.487 (Spitzenplatz WebDev Arena)

54,2% bei Terminal-Bench 2.0

76,2% bei SWE-bench Verified

Erweiterte Zero-Shot-Generierung für komplexe Web-UIs

Agentische Funktionen:

Verbesserte langfristige Planung (Spitzenposition bei Vending-Bench 2)

Erweiterte Tool-Nutzung über längere Zeiträume

Fähigkeit zur Durchführung mehrstufiger Workflows

Sicherheit:

Geringere Ja-Sagerei („yes-saying“)

Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Prompt-Injections

Besserer Schutz vor Cyberangriffen

Unabhängige Bewertungen durch Apollo, Vaultis und Dreadnode

Verfügbarkeit

Das Modell ist verfügbar über:

Gemini App (für alle Nutzer)

Google AI Pro und Ultra Abonnements (KI-Modus in der Google Suche)

Google AI Studio und Vertex AI (für Entwickler)

Google Antigravity (neue agentische Entwicklungsplattform)

Gemini CLI

Drittanbieter-Plattformen: Cursor, GitHub, JetBrains, Manus, Replit

Ein zusätzlicher „Deep Think“-Modus mit erweiterten Schlussfolgerungsfähigkeiten (41,0% bei Humanity’s Last Exam, 93,8% bei GPQA Diamond) soll nach weiteren Sicherheitstests für Google AI Ultra-Abonnenten verfügbar gemacht werden.

Unternehmen, die Gemini 3 bereits einsetzen

Produktivität und Content:

Box : Integration in Box AI Studio für Content-Management und Workflows

: Integration in Box AI Studio für Content-Management und Workflows Presentations.AI : Automatisierte Analyse von Unternehmensinformationen für Sales-Präsentationen

: Automatisierte Analyse von Unternehmensinformationen für Sales-Präsentationen Figma: Einbindung in Figma Make für Prototyping

Entwicklung:

Cursor : Integration für Frontend-Entwicklung mit verbesserten UI-Komponenten

: Integration für Frontend-Entwicklung mit verbesserten UI-Komponenten GitHub : In GitHub Copilot mit 35% höherer Genauigkeit bei Software-Engineering-Aufgaben

: In GitHub Copilot mit 35% höherer Genauigkeit bei Software-Engineering-Aufgaben JetBrains : Integration in Junie und AI Assistant mit über 50% Verbesserung gegenüber Gemini 2.5 Pro

: Integration in Junie und AI Assistant mit über 50% Verbesserung gegenüber Gemini 2.5 Pro Replit : Nutzung für Design-Fähigkeiten und App-Erstellung

: Nutzung für Design-Fähigkeiten und App-Erstellung Manus AI: Verbesserte Forschungs- und Web-Building-Funktionen

E-Commerce und Logistik:

Shopify : Einsatz für agentische KI-Tools im E-Commerce-Bereich

: Einsatz für agentische KI-Tools im E-Commerce-Bereich Wayfair: Umwandlung komplexer SOPs in Infografiken für Mitarbeiter

Daten und Technologie:

Rakuten : Alpha-Tests für multimodale Anwendungen, Transkription mehrsprachiger Meetings

: Alpha-Tests für multimodale Anwendungen, Transkription mehrsprachiger Meetings Geotab: 10% Steigerung der Relevanz bei Code-Generierung, 30% weniger Tool-Calling-Fehler

Professional Services:

Thomson Reuters: Einsatz für rechtliches Reasoning und Vertragsanalyse

Asien-Pazifik:

WRTN Technologies: Nutzung für Story Generation, Companion Chat und B2B-Agent-Projekte, insbesondere für koreanische Sprache

Google bezeichnet Gemini 3 als wichtigen Schritt auf dem Weg zu AGI (Artificial General Intelligence) und plant, künftig weitere Modelle der Gemini 3-Serie vorzustellen.