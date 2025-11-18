Googles neues AI-Modell Gemini 3 Pro schlägt bereits OpenAI, Anthropic, xAI
Google hat am Dienstag mit Gemini 3 Pro die neueste Generation seines KI-Modells vorgestellt. Nach Gemini 1, das sich auf native Multimodalität konzentrierte, und Gemini 2 mit erweiterten Fähigkeiten für logisches Denken, positioniert Google Gemini 3 als sein bisher intelligentestes Modell. Die Vorabversion von Gemini 3 Pro ist ab sofort in verschiedenen Google-Produkten sowie für Entwickler und Unternehmen verfügbar.
Und man kann sagen: Google hat abgeliefert. Aus dem Stand schlägt Gemini 3 alle anderen bereits verfügbaren KI-Modelle, unter anderem die bisherigen Spitzenreiter Grok 4.1 von xAI, Claude Sonnet 4.5 von Anthropic oder natürlich GPT-5.1 von OpenAI. Bei LMArena hat Gemini 3 Pro bereits die Spitzenposition inne:
„Übersichten mit KI werden jeden Monat 2 Milliarden Menschen angezeigt. Gemini wird von über 650 Millionen Menschen pro Monat genutzt, mehr als 70% unserer Cloud-Kund*innen verwenden unsere KI, 13 Millionen Entwickler*innen haben mit unseren generativen Modellen gearbeitet – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Fortschritts, den wir beobachten“, heißt es seitens Google-CEO Sundar Pichai.
Zentrale Fähigkeiten von Gemini 3 Pro
Google brüstet sich mit folgenden Features, die Gemini 3 auszeichnen:
Schlussfolgerungen und Benchmarks:
- Erreicht 1.501 Punkte im LMArena-Ranking (Spitzenposition)
- Erzielt 37,5% bei „Humanity’s Last Exam“ ohne Tool-Verwendung
- 91,9% bei GPQA Diamond-Benchmark
- 23,4% bei MathArena Apex (neuer Bestwert für Mathematik)
- 72,1% bei SimpleQA Verified (faktische Genauigkeit)
Multimodalität:
- 81% bei MMMU-Pro
- 87,6% bei Video-MMMU
- Verarbeitet Text, Bilder, Videos, Audio und Code gleichzeitig
- Kontextfenster von bis zu 1 Million Tokens im Input
Programmierung:
- Elo-Wert von 1.487 (Spitzenplatz WebDev Arena)
- 54,2% bei Terminal-Bench 2.0
- 76,2% bei SWE-bench Verified
- Erweiterte Zero-Shot-Generierung für komplexe Web-UIs
Agentische Funktionen:
- Verbesserte langfristige Planung (Spitzenposition bei Vending-Bench 2)
- Erweiterte Tool-Nutzung über längere Zeiträume
- Fähigkeit zur Durchführung mehrstufiger Workflows
Sicherheit:
- Geringere Ja-Sagerei („yes-saying“)
- Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Prompt-Injections
- Besserer Schutz vor Cyberangriffen
- Unabhängige Bewertungen durch Apollo, Vaultis und Dreadnode
Verfügbarkeit
Das Modell ist verfügbar über:
- Gemini App (für alle Nutzer)
- Google AI Pro und Ultra Abonnements (KI-Modus in der Google Suche)
- Google AI Studio und Vertex AI (für Entwickler)
- Google Antigravity (neue agentische Entwicklungsplattform)
- Gemini CLI
- Drittanbieter-Plattformen: Cursor, GitHub, JetBrains, Manus, Replit
Ein zusätzlicher „Deep Think“-Modus mit erweiterten Schlussfolgerungsfähigkeiten (41,0% bei Humanity’s Last Exam, 93,8% bei GPQA Diamond) soll nach weiteren Sicherheitstests für Google AI Ultra-Abonnenten verfügbar gemacht werden.
Unternehmen, die Gemini 3 bereits einsetzen
Produktivität und Content:
- Box: Integration in Box AI Studio für Content-Management und Workflows
- Presentations.AI: Automatisierte Analyse von Unternehmensinformationen für Sales-Präsentationen
- Figma: Einbindung in Figma Make für Prototyping
Entwicklung:
- Cursor: Integration für Frontend-Entwicklung mit verbesserten UI-Komponenten
- GitHub: In GitHub Copilot mit 35% höherer Genauigkeit bei Software-Engineering-Aufgaben
- JetBrains: Integration in Junie und AI Assistant mit über 50% Verbesserung gegenüber Gemini 2.5 Pro
- Replit: Nutzung für Design-Fähigkeiten und App-Erstellung
- Manus AI: Verbesserte Forschungs- und Web-Building-Funktionen
E-Commerce und Logistik:
- Shopify: Einsatz für agentische KI-Tools im E-Commerce-Bereich
- Wayfair: Umwandlung komplexer SOPs in Infografiken für Mitarbeiter
Daten und Technologie:
- Rakuten: Alpha-Tests für multimodale Anwendungen, Transkription mehrsprachiger Meetings
- Geotab: 10% Steigerung der Relevanz bei Code-Generierung, 30% weniger Tool-Calling-Fehler
Professional Services:
- Thomson Reuters: Einsatz für rechtliches Reasoning und Vertragsanalyse
Asien-Pazifik:
- WRTN Technologies: Nutzung für Story Generation, Companion Chat und B2B-Agent-Projekte, insbesondere für koreanische Sprache
Google bezeichnet Gemini 3 als wichtigen Schritt auf dem Weg zu AGI (Artificial General Intelligence) und plant, künftig weitere Modelle der Gemini 3-Serie vorzustellen.