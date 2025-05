Harvard vs. Trump: „Angriff auf Innovations-Maschine der USA“ – feat. Werner Wutscher

Zuerst wurden Finanzierungsmittel von 2,2 Milliarden Dollar gestrichen, jetzt kommt ein Verbot für ausländische Studierende: Die Eliteuniversität Harvard sieht sich aktuell mit scharfen Attacken der Trump-Administration auf sein Geschäftsmodell und seine Lehre ausgesetzt.

Der Österreicher Werner Wutscher – Gründer von New Venture Scouting, Vorstandsmitglied des European Forum Alpbach und Mitglied des Startup-Rats der Bundesregierung – war gerade in den USA in Harvard unterwegs und berichtet im Podcast, was in Harvard gerade los ist.

