Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Mark Zuckerberg will, dass man seinen KI-Agenten künftig so selbstverständlich mit sich herumträgt wie den Wohnungsschlüssel. Auf der hauseigenen Konferenz Meta Connect hat der Meta-Chef soeben Muse Charm vorgestellt: ein kleines Gadget im Anhänger-Format, das ausschließlich dafür gebaut ist, mit dem persönlichen KI-Agenten Muse zu sprechen. Die Ankündigung wirft allerdings fast so viele Fragen auf, wie sie beantwortet.

Was Muse Charm ist

Muse Charm ist laut Meta ein handlicher, anhängerartiger Begleiter, der an einen Schlüsselbund passt und per Fingerabdrucksensor aktiviert wird. Auf einem kleinen Display erscheint der Avatar von Muse, gesteuert wird das Gerät per Stimme in Echtzeit. Auf der offiziellen Produktseite bezeichnet Meta den Charm als erstes Gerät, das eigens für Muse entwickelt wurde, und nennt Stimme, Berührung und Kamera als Wege, mit dem Agenten zu interagieren.

Zuckerberg positioniert den Charm als Alternative für alle, die keine smarte Brille tragen. Für sie soll das Gerät „bei Weitem der schnellste Weg“ sein, mit Muse zu sprechen und dem Agenten zu zeigen, was um einen herum passiert, sagte er laut Financial Times. Laut CNBC soll das ohne Entsperren des Smartphones und ohne das Öffnen einer App funktionieren.

Was hinter Muse steckt

Der Charm ist nur die Hardware-Hülle für Metas eigentliche Wette: den KI-Agenten Muse, der erst vor rund zwei Wochen gestartet ist. Wie Trending Topics berichtete, soll Muse Aufgaben selbstständig erledigen: E-Mails schreiben und verschicken, Reisen buchen, Verträge nachverhandeln, Formulare ausfüllen oder gespeicherte Rezept-Reels aus Instagram in Einkaufslisten verwandeln. Darunter läuft Metas Modellfamilie Muse Spark.

Die App ist ein Überraschungserfolg. Sie überholte in den USA ChatGPT als meistgeladene kostenlose iOS-App und kam laut CNBC in den ersten fünf Tagen auf rund 730.000 Downloads. An der Börse hat das Meta deutlich Auftrieb gegeben, nachdem die Aktie zuvor monatelang unter Druck gestanden war, weil Anleger:innen an den Milliardeninvestitionen in KI zweifelten.

Zur Connect hat Meta auch neue Funktionen angekündigt. Laut Axios gehören dazu Live-Videochats, Sprachgespräche in Echtzeit mit wählbaren Stimmen und eine eigene E-Mail-Adresse für jeden Agenten. Dazu kommen neue Handelspartner wie Walmart, Best Buy, Gap, Sephora und Wayfair. Auch auf Metas KI-Brillen soll Muse „in den kommenden Monaten“ landen.

Wann und wo es Muse Charm gibt

Der Marktstart ist für Dezember geplant. Zuckerberg sagte laut CNBC, Meta müsse die Anordnung der Komponenten noch finalisieren, wolle den Charm aber rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ausliefern. Einen Preis nannte Meta nicht. Auch Akkulaufzeit, Konnektivität und die Frage, ob das Gerät ein gekoppeltes Smartphone braucht, sind laut Shane the Gamer noch offen. Auf der Produktseite können sich Interessierte derzeit nur für Benachrichtigungen eintragen.

Für Nutzer:innen in Europa ist ein Kauf vorerst ohnehin wenig sinnvoll: Muse selbst wird bislang nur in den USA ausgerollt, über eigene Apps, das Web und WhatsApp. Zu einem Start in Europa hat Meta keine Angaben gemacht. Das Geschäftsmodell ist gestaffelt: Es gibt eine kostenlose Basisversion, intensivere Nutzung kostet laut CNBC 20 oder 100 US-Dollar im Monat (umgerechnet etwa 17 bzw. 85 Euro). Langfristig will Zuckerberg laut Financial Times vor allem mit kleinen Gebühren auf Transaktionen verdienen, die Muse für seine Nutzer:innen abwickelt.

Die Bedenken: Datenschutz, Sicherheit, Fehler

Die größte Hürde für Muse Charm dürfte das Vertrauen sein. Damit der Agent nützlich wird, müssen Nutzer:innen ihm Zugriff auf E-Mail-Postfach, Kalender, Zahlungsdienste und weitere Konten geben. Meta betont zwar, jeder Agent laufe in einer isolierten Umgebung und sehe weder Passwörter noch Zahlungsdaten, und Zuckerberg sprach auf der Bühne von Datenschutz und Sicherheit auf dem neuesten Stand. Doch laut Financial Times musste Meta bereits eine Sicherheitslücke schließen, über die Angreifer:innen die Kontrolle über den Muse-Agenten einer anderen Person hätten übernehmen können.

Auch Meta selbst räumt ein, dass Fehler passieren werden. Vishal Shah, Vice President für KI-Produkte, sagte laut Yahoo Finance, man könne unmöglich versprechen, dass es nie einen Fehler geben werde. Bei einem Agenten, der eigenständig einkauft, bucht und bezahlt, ist das kein Detail.

Dazu kommt die Kamera. Dass der Charm dem Agenten zeigen soll, was um einen herum passiert, weckt Erinnerungen an die Debatte um Metas Ray-Ban-Brillen, die Kritiker:innen wegen heimlicher Aufnahmen scharf kritisieren. Meta reagiert darauf bei den Brillen inzwischen mit einer kamerafreien Audio-Variante. Wie der Charm Umstehenden signalisiert, dass er gerade filmt, ist noch nicht bekannt.

Und schließlich spielen nicht alle Plattformen mit. Amazon hat Muse den Zugriff auf seinen Onlineshop gesperrt und verweist laut Fortune auf seine Nutzungsbedingungen, die nicht autorisierte KI-Agenten ausschließen. Für einen Shopping-Agenten ist das eine empfindliche Lücke.

Die Konkurrenz und die Vorgeschichte

Meta ist nicht allein mit der Idee eines eigenen KI-Geräts. OpenAI hat laut Axios Milliarden in den Aufbau einer eigenen Hardware-Sparte gesteckt, hat aber noch kein Produkt präsentiert. Bei den Agenten selbst hat das Open-Source-Projekt OpenClaw den Markt Anfang des Jahres bekannt gemacht, verlangt aber deutlich mehr technisches Know-how. Und die Geschichte eigenständiger KI-Gadgets ist bislang durchwachsen: Der Humane AI Pin wurde nach schwachen Kritiken eingestellt, der Rabbit R1 blieb ein Nischenprodukt.

Meta hat gegenüber diesen Vorgängern einen großen Vorteil: Mit Muse existiert bereits eine Software, die Millionen Menschen tatsächlich nutzen. Ob daraus auch ein Hardware-Erfolg wird, entscheidet sich frühestens im Dezember, wenn Preis, Funktionsumfang und die Antworten auf die Datenschutzfragen auf dem Tisch liegen.