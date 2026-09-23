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Smarte Brillen mit eingebauter Kamera sind längst im Alltag angekommen, im Café, in der U-Bahn oder im Club. Wer von einer Ray-Ban-Meta-Brille gefilmt wird, merkt das oft nicht. Eine kostenlose App will das ändern: ZuckOff schlägt Alarm, wenn sich eine Kamerabrille in der Nähe befindet. Auf der Tech-Plattform Hacker News gehört die App gerade zu den meistdiskutierten Themen.

Bluetooth-Signale verraten die Brille

Entwickelt hat ZuckOff der polnische Software-Entwickler Paweł Szydłowski. Die App nutzt eine Schwachstelle, die eigentlich gar keine ist: Smarte Brillen senden laufend Bluetooth-Signale aus, etwa um sich mit dem Smartphone zu verbinden. ZuckOff fängt diese Signale ab und gleicht sie mit einem Katalog bekannter Geräte ab. Stimmen Hersteller-Kennung und weitere Identifikatoren überein, meldet die App einen Treffer, wie The Next Web berichtet. „Wenn die eindeutige Kennung übereinstimmt und auch die Herstellerkennung, dann haben wir die ultimative Kombination“, erklärt Szydłowski. Um den Katalog aufzubauen, hat er selbst mehrere Brillenmodelle gekauft.

Laut der Website zur App erkennt ZuckOff unter anderem:

Ray-Ban Meta und Oakley Meta: die Kamerabrillen von Meta und EssilorLuxottica

die Kamerabrillen von Meta und EssilorLuxottica Weitere Meta-Wearables: Geräte, die unter Meta Platforms registriert sind

Geräte, die unter Meta Platforms registriert sind Snap Spectacles: die Kamerabrille von Snapchat

die Kamerabrille von Snapchat Andere Geräte: Modelle, die sich per Namen zuordnen lassen, etwa Apple Vision Pro, mit geringerer Treffsicherheit

Die App schätzt zudem ab, wie weit das Gerät entfernt ist, von „sehr nah“ bis „weit weg“. Am stärksten senden die Brillen, wenn sie eingeschaltet, gekoppelt oder aus dem Etui genommen werden.

Kostenlos für iPhone und Android

ZuckOff ist gratis im App Store und bei Google Play erhältlich. Wer den Entwickler unterstützen will, kann freiwillig spenden. Die App bietet Hintergrund-Benachrichtigungen, ein Widget für den Homescreen und eine Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm des iPhones. Die erkannten Daten bleiben laut Entwickler lokal auf dem Gerät. Wer selbst eine smarte Brille besitzt, kann diese markieren, damit die App nicht ständig Alarm schlägt.

Laut IBTimes UK hatte die App bereits im ersten Monat rund 5.000 Nutzer:innen im App Store. Seitdem verbreitet sie sich rasant weiter, etwa in der Clubszene, wo Partygäste nicht ungefragt gefilmt werden wollen.

Was die App nicht kann

So praktisch ZuckOff ist, die App hat klare Grenzen. Sie erkennt nur, dass eine Kamerabrille in der Nähe ist, nicht aber, ob diese gerade filmt oder fotografiert. Wer die Brille trägt, zeigt die App ebenfalls nicht an. Und sie funktioniert nur innerhalb der Bluetooth-Reichweite des eigenen Smartphones.

Szydłowski begründet sein Projekt trotzdem mit einem Grundsatz: „Wir als Gesellschaft haben das Recht, zumindest zu wissen, dass jemand aufnimmt.“ Anders als bei einem hochgehaltenen Smartphone sei eine Kamera in einer Brille kaum zu bemerken. Den Anstoß gaben ihm Videos, in denen Menschen ohne ihr Wissen gefilmt und anschließend online identifiziert wurden.

Meta setzt auf die Aufnahme-LED

Meta verweist bei Datenschutzfragen stets auf die kleine LED an der Brille, die während einer Aufnahme leuchtet. CTO Andrew Bosworth betont, die Brille sei so gestaltet, dass die Kamera von Menschen in der Umgebung bemerkt werde. Im Sommer hat Meta zudem nachgeschärft: Wird die LED abgeklebt oder beschädigt, deaktiviert sich die Kamera.

Kritiker:innen reicht das nicht. Bereits 2024 zeigten Harvard-Studierende mit dem Projekt I-XRAY, wie sich Ray-Ban-Meta-Brillen mit Gesichtserkennung kombinieren lassen, um fremde Personen in Echtzeit zu identifizieren. In Großbritannien sind die Brillen in Gerichtssälen inzwischen verboten.

In Europa ist das Thema besonders heikel. Die Ray-Ban-Meta-Brillen sind hierzulande längst zum Bestseller geworden, und Meta hat die Datenschutzbestimmungen für die Brillen geändert, um das KI-Training zu fördern. Das neuere Modell mit Display bleibt dem EU-Markt dagegen vorerst verwehrt. Apps wie ZuckOff zeigen, dass die Debatte um Kameras im Gesicht gerade erst beginnt.