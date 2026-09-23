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Bisher hat GPT-6 Astra E-Mails geschrieben und Code programmiert, jetzt sitzt das Modell von OpenAI am Steuer eines Toyota Corolla. Beim neuen Benchmark DrivingBench hat Astra als erstes großes Sprachmodell ein echtes Auto vollständig durch einen Pylonen-Parcours gelenkt. Die Konkurrenz von Anthropic und xAI blieb deutlich zurück, wie die Ergebnisse des Projekts zeigen.

Ein Corolla, ein Parkplatz und ein Chatfenster

Hinter DrivingBench stehen die Entwickler Aditya Ramabadran, Simon Mahns und Tobias Gessler. Sie haben einen Toyota Corolla mit Hardware von comma.ai ausgestattet, über die sich Lenkung, Gas und Bremse elektronisch ansteuern lassen. Die KI-Modelle bekommen die Kontrolle über das Auto aber nicht direkt: Sie steuern es Befehl für Befehl aus einer laufenden Chat-Sitzung heraus. Laut OfficeChai liefen die Modelle dabei in ihren gewohnten Coding-Umgebungen, also etwa GPT-6 Astra in Codex und Claude Fable 5.1 in Claude Code.

Die Strecke ist ein rund 130 Meter langer Parcours aus Pylonen auf einem Parkplatz. Gewertet wird, wie weit ein Modell entlang der Mittellinie kommt, ohne mehr als vier Meter davon abzuweichen. Jedes Modell hatte bis zu drei Versuche. Für die Sicherheit sorgten ein Tempolimit von 3,5 Metern pro Sekunde und ein Mensch an Bord, der jederzeit eine Notbremsung auslösen konnte.

Astra kommt ins Ziel, der Rest bleibt stecken

GPT-6 Astra schaffte den Parcours im zweiten Versuch vollständig, und zwar in 5 Minuten und 22 Sekunden. Das entspricht weniger als einem Meter pro Sekunde, also gemütlichem Schritttempo. Die anderen Modelle kamen deutlich weniger weit:

GPT-6 Astra (OpenAI): 100 Prozent der Strecke, im zweiten Versuch

100 Prozent der Strecke, im zweiten Versuch Claude Fable 5.1 (Anthropic): 45 Prozent, im dritten Versuch

45 Prozent, im dritten Versuch Grok 4.6 (xAI): 11 Prozent, im zweiten Versuch

11 Prozent, im zweiten Versuch GPT-5.6 Sol (OpenAI): 6 Prozent, in keinem Versuch mehr

Bemerkenswert ist der Abstand zwischen den beiden OpenAI-Modellen. Der Vorgänger GPT-5.6 Sol kam kaum vom Start weg, die neue Generation fuhr die ganze Strecke. Die Macher:innen haben Videos und detaillierte Protokolle der Fahrten sowie den Code auf GitHub veröffentlicht.

Wenn die KI lieber nicht fahren will

Ein kurioses Detail liefert der Bericht von OfficeChai: Manche Modelle zierten sich, das echte Fahrzeug überhaupt zu steuern, und verwiesen auf Sicherheitsbedenken. Das passt zu einer Debatte, die gerade in eine ganz andere Richtung läuft. Erst kürzlich zeigte der Benchmark RoboHarm, dass GPT-6 Astra und Claude Fable 5.1 per Roboterarm gefährliche Befehle ausführten, statt sie zu verweigern. Astra stach dabei etwa in 17 von 20 Versuchen auf eine Babypuppe ein, berichtet The Decoder.

Auch bei DrivingBench gilt: Die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen. Jedes Modell wurde nur einmal evaluiert, alle Versuche liefen im selben Gesprächskontext, das Sichtfeld der Kamera war eingeschränkt und die Lenkung bewusst vorsichtig kalibriert. Die Macher:innen bezeichnen ihr Projekt selbst als Forschungssoftware und sind weder mit comma.ai noch mit Toyota oder den KI-Anbietern verbunden.

Robotaxis fahren mit Spezialsystemen

Mit selbstfahrenden Autos, wie man sie von Waymo oder Tesla kennt, hat der Test wenig zu tun. Robotaxis setzen auf spezialisierte Systeme, die mit riesigen Mengen an Fahrdaten trainiert werden und auf echte Verkehrssituationen ausgelegt sind. DrivingBench zeigt etwas anderes: dass ein Allzweck-Sprachmodell, das eigentlich für Text und Code gebaut wurde, ein physisches Fahrzeug über einen Parcours bringen kann, ohne je dafür trainiert worden zu sein.

Für OpenAI ist das Ergebnis ein weiterer Achtungserfolg für das neue Topmodell. GPT-6 Astra war erst vor wenigen Wochen gestartet und liegt im Artificial Analysis Index inzwischen gleichauf mit Claude Fable 5.1. Auf öffentlichen Straßen wird man das Modell aber so bald nicht am Steuer sehen.