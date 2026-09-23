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Wer ein iPhone mit iOS 27 nutzt, hat sie wahrscheinlich schon gesehen: Ganz oben in der Einstellungen-App tauchen Hinweise auf Apples eigene Abos auf. Beworben werden iCloud+, Probeabos für Apple Music und Apple TV sowie die Garantieverlängerung AppleCare+. Das Problem: Viele dieser Banner lassen sich nicht dauerhaft wegklicken. Unter iPhone-Nutzer:innen sorgt das gerade für massiven Ärger, wie TechRadar berichtet.

Banner bleiben, bis man zahlt oder wartet

Laut dem Bericht gibt es für die Werbeeinblendungen nur zwei Wege, sie wieder loszuwerden: Entweder man wartet, bis die jeweilige Aktion ausläuft, was Wochen oder sogar Monate dauern kann, oder man schließt das beworbene Abo ab. Einen Button zum Schließen gibt es nicht immer, und wo es ihn gibt, funktioniert er laut einigen Nutzer:innen nicht zuverlässig. Dazu kommt ein roter Badge-Punkt am Einstellungen-Symbol, der so lange stehen bleibt, bis die Aktion vorbei ist.

Auch im deutschsprachigen Raum häufen sich die Beschwerden. Laut iphone-ticker.de bringt ein Tipp auf „Jetzt nicht“ oft nur kurz Ruhe, danach ist das Banner wieder da. Besonders kurios: Manche Nutzer:innen bekommen Werbung für mehr iCloud-Speicher, obwohl sie bereits den 2-TB-Tarif bezahlen und diesen nicht einmal ausschöpfen.

„Das am wenigsten Jobs-hafte“

Die Reaktionen in Foren und auf Social Media fallen entsprechend aus. „Ich wünschte, Apple würde mit diesem Mist einfach aufhören“, zitiert TechRadar eine:n Nutzer:in. Andere vergleichen die Banner mit der Werbung, die Microsoft ins Startmenü von Windows eingebaut hat. Besonders sauer stößt vielen auf, dass die Werbung ausgerechnet auf Geräten erscheint, für die man gerade erst Rekordpreise bezahlt hat.

Der Entwickler und Blogger Michael Tsai hat die Kritik in seinem Blog gesammelt. Darin wird unter anderem Max Oakland zitiert, der die Praxis als „das am wenigsten Jobs-hafte“ bezeichnet, was man sich vorstellen könne: Sie wirke billig und zeige, dass das Nutzungserlebnis nicht mehr Priorität habe. Ein offizielles Statement von Apple gibt es bisher nicht.

Services als Wachstumsmotor

Ganz neu ist Apples Eigenwerbung nicht. Hinweise auf Abos in den Einstellungen und ausgebaute Werbeplätze im App Store gibt es bereits seit Jahren. Mit iOS 27 wirkt die Werbung aber deutlich aufdringlicher. Der Hintergrund: Das Service-Geschäft mit Abos wie iCloud, Apple Music und Apple TV ist für Apple ein zentraler Wachstumstreiber, während sich das iPhone-Geschäft nur noch langsam entwickelt. Jede:r iPhone-Nutzer:in, die ein Probeabo in ein bezahltes umwandelt, zählt hier.

Was gegen die Banner hilft

Eine offizielle Möglichkeit, die Abo-Hinweise komplett abzuschalten, bietet Apple nicht. Folgende Schritte können helfen:

Banner einzeln schließen: Wo ein „Jetzt nicht“ oder ein X angezeigt wird, lohnt sich der Tipp darauf trotzdem. Bei manchen Nutzer:innen verschwinden die Hinweise damit, bei anderen kommen sie zurück.

Wo ein „Jetzt nicht“ oder ein X angezeigt wird, lohnt sich der Tipp darauf trotzdem. Bei manchen Nutzer:innen verschwinden die Hinweise damit, bei anderen kommen sie zurück. Personalisierte Werbung abschalten: Unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Apple-Werbung lässt sich „Personalisierte Werbung“ deaktivieren. Laut Dr. Web beeinflusst das zwar Apples Werbeanzeigen, die Abo-Hinweise in den Einstellungen verschwinden dadurch aber nicht zwingend.

Unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Apple-Werbung lässt sich „Personalisierte Werbung“ deaktivieren. Laut Dr. Web beeinflusst das zwar Apples Werbeanzeigen, die Abo-Hinweise in den Einstellungen verschwinden dadurch aber nicht zwingend. Apple-Account neu anmelden: In Kommentaren berichten Nutzer:innen, dass hartnäckige Badges verschwinden, wenn man sich unter Einstellungen > Medien & Käufe vom Apple-Account (nicht von iCloud) abmeldet, kurz wartet und wieder anmeldet. Eine Garantie, dass das dauerhaft hilft, gibt es nicht.

In Kommentaren berichten Nutzer:innen, dass hartnäckige Badges verschwinden, wenn man sich unter Einstellungen > Medien & Käufe vom Apple-Account (nicht von iCloud) abmeldet, kurz wartet und wieder anmeldet. Eine Garantie, dass das dauerhaft hilft, gibt es nicht. Aktion auslaufen lassen: Die zuverlässigste, wenn auch nervigste Lösung: Die meisten Banner verschwinden, sobald die beworbene Aktion abgelaufen ist.

Wer die Banner als störend empfindet, kann das auch Apple direkt mitteilen, etwa über das Feedback-Formular. Ob Apple auf den Unmut reagiert, bleibt abzuwarten.