Quantum Systems übernimmt Fernride für autonomes Fahren

Die Einkaufstour geht weiter: Nach den Übernahmen von Spleenlab und AirRobot und hat der auf KI-gestützte Drohnen spezialiserte Hersteller Quantum Systems hat die Akquisition von Fernride bekanntgegeben. Mit dem Zukauf erweitert das Unternehmen aus Gilching, das zuletzt seine Bewertung auf 3 Milliarden Dollar steigerte, sein Portfolio von Luftfahrzeugen und Software-Intelligenz auf autonome Mobilität am Boden. Die Übernahme zielt darauf ab, ein vernetztes Ökosystem zu schaffen, in dem unbemannte Systeme über verschiedene Domänen hinweg koordiniert operieren.

Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Fernride, das sich auf die Fernsteuerung von Lastfahrzeugen spezialisierte, soll zuletzt finanziell angeschlagen gewesen sein – insofern könnte es für Quantum Systems ein guter Deal gewesen sein.

Fernride bringt eine etablierte Software-Plattform für Bodenautonomie mit, die bereits in Container Terminals, bei Defence Logistics, in Yard Operations und im autonomen Fahren zum Einsatz kommt. Das Münchner Unternehmen erreichte 2025 als erste Firma in Europa eine TÜV-Zulassung für autonome LKWs und hat die Technologie bereits in Tests mit der Bundeswehr erprobt. Die Kundenbasis umfasst namhafte Unternehmen, die die Plattform produktiv nutzen.

Luft- und Bodenrobotik zusammenführen

Quantum Systems plant, die Fernride-Technologie in seine autonome Missionssoftware MOSAIC UXS zu integrieren. Die Plattform soll künftig Luft- und Bodenrobotik zusammenführen und Multi-Domain-Operationen ermöglichen. Das Unternehmen verspricht sich davon verbessertes Situationsbewusstsein und optimierte Entscheidungsfindung. Die operative Erfahrung von Quantum Systems in der Ukraine hat nach eigenen Angaben die Relevanz des Zusammenspiels von Luft- und Bodenrobotik in realen Einsatzszenarien bestätigt.

Europa-Fokus und Defense-Anwendungen im Vordergrund

Chief Revenue Officer Martin Karkour betont die Skalierbarkeit der Fernride-Plattform und sieht die Übernahme als konsequenten Schritt zur Umsetzung der Vision eines vernetzten Ökosystems für unbemannte Systeme. CEO und Mitgründer Hendrik Kramer hebt die Bedeutung souveräner Autonomielösungen für Europa hervor und identifiziert den Verteidigungsbereich als aktuell dringlichstes Umfeld für die Skalierung autonomer Bodensysteme. Die im Defense-Bereich gesammelten Erfahrungen sollen perspektivisch auf zivile Logistikanwendungen übertragen werden.

Die Akquisition reiht sich ein in eine Serie von Konsolidierungen im europäischen Defense-Tech-Sektor. Quantum Systems positioniert sich damit als Multi-Domain-Anbieter, der sowohl Luft- als auch Bodensysteme aus einer Hand liefern kann. Die Integration von Fernride erweitert das Produktportfolio erheblich und erschließt neue Märkte in der autonomen Logistik und militärischen Anwendungen.

Mit der Übernahme setzt Quantum Systems auf die wachsende Nachfrage nach integrierten Autonomielösungen im Verteidigungssektor. Die Kombination aus Drohnentechnologie und autonomen Bodensystemen soll Kunden künftig koordinierte Operationen über mehrere Domänen hinweg ermöglichen. Der europäische Markt für solche Lösungen dürfte angesichts geopolitischer Spannungen und steigender Verteidigungsbudgets weiter wachsen.