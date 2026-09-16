ETFBOOK holt sich 13 Millionen Dollar für globale Expansion

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ETFBOOK, eine in Zürich beheimatete ETF-Daten- und Analyseplattform hat 13 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Finanzierungsrunde führt Expedition Growth Capital an, der bestehende Investor BlackFin Capital Partners steigt erneut ein. Das 2020 gegründete Jungunternehmen will damit seine Plattform von Europa auf die USA und den asiatisch-pazifischen Raum ausweiten.

ETFBOOK erstellt zentrale ETF-Datenbasis

Seit Jahresbeginn sind bereits mehr als 1.320 neue ETF-Fonds auf den Markt gekommen, davon über 350 in Europa und mehr als 970 in den USA. Das entspricht rund sieben Fonds pro Handelstag. Die Dateninfrastruktur hält mit diesem Tempo nicht Schritt. Fragmentierte Quellen speisen fehlerhafte und uneinheitliche Daten ein, manuelle Abgleichprozesse kommen nicht hinterher. ETFBOOK adressiert genau dieses Problem mit einer spezialisierten Daten- und Analyseschicht für die ETF-Branche.

ETFBOOK führt fragmentierte Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen, vereinheitlicht sie und schafft eine zentrale Datenbasis. Kund:innen im ETF-Ökosystem können entweder auf diesen harmonisierten Daten aufbauen oder sofort einsetzbare Analysen nutzen. Das Scale-up verfügt bereits über mehr als 70 Unternehmenskunden in der EMEA-Region. Dazu gehören große ETF-Emittenten, Fondsverwalter, Market Maker, autorisierte Teilnehmer sowie institutionelle Investoren wie Vermögensverwalter und Hedgefonds. Der wiederkehrende Umsatz wächst jährlich um mehr als 100 Prozent.

Dialogorientierte KI-Schnittstelle mit natürlicher Sprache

„Seit Jahren fließt globales Kapital aus Investmentfonds in ETFs. Eine Rückkehr zu den früheren Strukturen ist nicht absehbar. Was mit diesem Wachstum nie Schritt gehalten hat, sind die dahinterliegende Datenbasis und die Analysen; sowohl global als auch im Hinblick auf KI-native Anwendungen“, erklärt Pawel Janus, Mitgründer und CEO von ETFBOOK.

Das Startup gliedert sein Angebot in drei Bereiche: Daten sind programmgesteuert über APIs zugänglich, Analysen laufen über eine firmeneigene Webanwendung mit zielgerichteten Dashboards, und Fondsdienstleistungen kombinieren verifizierte ETF-Daten mit eigenen Daten oder Daten von Drittanbietern für geschäftskritische Prozesse. Die Jungfirma integriert zudem eine dialogorientierte KI-Schnittstelle mit natürlicher Sprache in sein Angebot.

Neues Büro in New York geplant

„Wir überdenken, wie Finanzdatenplattformen skalieren und Mehrwert schaffen. Wir haben eine intelligente Architektur entwickelt, die unsere Kernprozesse automatisiert und uns von einem linearen Wachstum der Mitarbeiterzahl unabhängig macht“, sagt Bartlomiej Igla, Mitgründer und CTO bei ETFBOOK. Mit der neuen Finanzierung will das Startup die Datenabdeckung auf weitere ETF-Märkte ausweiten, die Webanwendung um zusätzliche Analysewerkzeuge erweitern und Teams in New York und Hongkong aufbauen. Der Entwicklungs- und Servicestandort in Krakau wird durch zusätzliches Personal verstärkt.

Steve Twomey von Expedition Growth Capital tritt dem Vorstand von ETFBOOK bei und soll die Markterschließung in den USA unterstützen. „Die ETF-Märkte boomen, doch die Daten und Arbeitsabläufe, die die Branche unterstützen, sind nach wie vor fragmentiert und veraltet“, kommentiert Twomey. ETFBOOK gründet eine US-Gesellschaft, eröffnet ein Büro in New York und stellt vor Ort ein Team ein.