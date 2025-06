Revo Foods bringt pflanzliches Fischfilet erstmals in die USA

Zwei innovative Unternehmen im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen haben sich zusammengeschlossen: Der Wiener FoodTech-Vorreiter Revo Foods und das slowenisch-amerikanische Startup Juicy Marbles starten erstmals eine strategische Zusammenarbeit auf dem US-Markt. Zum Auftakt der Produktlinie „Juicy Marbles & Friends“ launcht das Duo das pflanzliche Weißfischfilet „Kinda Cod“ – exklusiv im US-Onlineshop von Juicy Marbles.

Das 110 Gramm schwere „Fischfilet“ basiert auf fermentiertem Pilzprotein und wird mit der von Revo Foods entwickelten Strukturierungstechnologie hergestellt. Das Produkt enthält Omega-3-Fettsäuren aus Mikroalgenöl sowie wichtige Mikronährstoffe wie Vitamin B12, B6 und Folsäure.

Innovation durch Kooperation

Die Partnerschaft soll die Stärken beider Unternehmen ausspielen. Revo Foods vertreibt im DACH-Raum bereits einen Weißfisch-Ersatz unter dem Namen „El Blanco“. Das österreichische Startup bringt somit seine patentierte 3D-Strukturierungstechnologie in die Kooperation ein und produziert wie gehabt in der „Taste Factory“ in Wien. Maj Hrovat, Mitgründer von Juicy Marbles, ist überzeugt von der Produktqualität: „Der pflanzliche Fischmarkt wird von panierten oder merkwürdig gummiartigen Produkten dominiert. Als wir Revos Weißfisch-Filet gebraten haben, zerfiel es wie ein echtes Filet in zarte Schichten. Der Geschmack war angenehm subtil, nicht zu fischig – genau das, was wir gesucht haben.“

Das in Delaware ansässige Juicy Marbles verfügt über ein etabliertes Vertriebsnetzwerk und Marktpräsenz in den USA – ein wichtiges Puzzlestück, das Revo Foods bislang fehlte, um dort Fuß zu fassen. „Unsere Partnerschaft mit Juicy Marbles zeigt, wie Kooperation zur Wachstumsstrategie werden kann. Wir haben bereits einzigartige Produkte im Angebot, welche mit dem Distributionsnetzwerk von Juicy Marbles nun auch in den USA verfügbar werden“, so Robin Simsa, CEO von Revo Foods.

Strategischer Wandel in der Branche

Die Kooperation markiert einen Paradigmenwechsel in der Industrie für pflanzliche Proteine. Nach einer Phase der Überbewertungen und unrealistischer Wachstumserwartungen setzen Unternehmen nun verstärkt auf strategische Partnerschaften statt auf eigenständige Entwicklung aller Geschäftsbereiche. Tilen Travnik, CEO von Juicy Marbles, sieht in der Zusammenarbeit einge große Bedeutung für den Markt: „Diese Kooperation ist Ausdruck eines reiferen Verständnisses dafür, wie wir in dieser Branche erfolgreich sein können. Indem wir mit den Besten ihres Fachs zusammenarbeiten, reagieren wir schneller und präziser auf Kundenbedürfnisse.“