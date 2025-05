Revolut integriert Bitcoin Lightning für schnellere und günstigere Transaktionen

Die Partnerschaft zwischen Revolut und Lightspark

Revolut hat eine Partnerschaft mit Lightspark geschlossen, um das Bitcoin Lightning-Netzwerk in seine Zahlungsinfrastruktur zu integrieren. Dies ermöglicht schnellere und günstigere BTC-Transaktionen für Benutzer im Vereinigten Königreich und Teilen des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), wie die Unternehmen am 7. Mai 2025 bekannt gaben. Als beliebteste Layer-2-Skalierungslösung für Bitcoin löst das Lightning-Netzwerk mehrere Herausforderungen, die verhindern, dass das ursprüngliche Protokoll für Mikrozahlungen und andere Transaktionsarten verwendet wird. Durch die Integration erhält Revolut Zugriff auf die Kerndienste von Lightspark, darunter MoneyGrid, ein Routing-System, das 300 Millionen Nutzer in über 140 Ländern für nahezu sofortige grenzüberschreitende Zahlungen verbindet.