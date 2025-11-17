Revolut Pay wird in Booking.com integriert – exklusiv

Die Buttons für Apple Pay, Google Pay oder PayPal in Online-Shops und Buchungsplattformen kennt man ja – jetzt kommt ein neuer dazu: Revolut Pay. Nach mehreren kleineren Partner wie etwa Wizz Air folgt nun der große Coup: Die Online-Reiseplattform Booking.com integriert die Zahlungslösung Revolut Pay und ermöglicht damit künftig direkte Konto-zu-Konto-Zahlungen beim Buchungsprozess. Die neue Zahlungsoption steht den weltweit über 65 Millionen Revolut-Kunden zur Verfügung und stellt eine Alternative zu herkömmlichen Debit- und Kreditkartenzahlungen dar.

Direktzahlung über Fintech-App

Bei der Integration handelt es sich um eine sogenannte Checkout-Lösung, bei der Nutzer während des Bezahlvorgangs auf Booking.com direkt in die Revolut-App weitergeleitet werden. Dort können sie die Zahlung mit einem Klick bestätigen, wobei die Transaktion direkt von ihrem Revolut-Konto abgebucht wird – ohne dass Kreditkarten- oder Debitkartendaten eingegeben werden müssen. Die Authentifizierung erfolgt über biometrische Sicherheitsfunktionen der App.

„Unsere Strategie bei Revolut besteht darin, Kunden dort abzuholen, wo sie sind“, sagt Alex Codina, General Manager of Acquiring bei Revolut. „Reisen ist ein zentraler Bestandteil des Lebens vieler unserer Kunden. Die Partnerschaft mit Booking.com passt daher perfekt. Die Integration von Revolut Pay bedeutet ein schnelleres, sichereres und letztlich reibungsloseres Checkout-Erlebnis für unsere Nutzer.“

Wachsende Nutzerzahlen für Account-to-Account-Zahlungen

Die Partnerschaft erfolgt zu einem Zeitpunkt steigender Nachfrage nach alternativen Zahlungsmethoden. Nach Unternehmensangaben nutzen mittlerweile fast 2 Millionen Kunden monatlich Revolut Pay. Die Integration bei Booking.com markiert die bisher größte Kooperation im Reisebereich für die Zahlungslösung.

Die Kundenüberschneidung zwischen beiden Plattformen ist erheblich: Rund 9 Millionen Revolut-Nutzer haben bereits über Booking.com gebucht, was laut Alex Codina, General Manager of Acquiring bei Revolut, die Partnerschaft zu einem „natürlichen Schritt“ mache.

Anwendungsbereich und zusätzliche Anreize

Zunächst können Kunden die neue Zahlungsmethode für Unterkunftsbuchungen nutzen. Laut Ankündigung sollen künftig auch Flüge und Mietwagen über Revolut Pay bezahlbar werden. Zahlungen sind in verschiedenen Währungen möglich.

Als Anreiz für die Nutzung erhalten Kunden zusätzliche Punkte im Treueprogramm RevPoints, das nach Unternehmensangaben das erste paneuropäische Loyalty-Programm für Debitkarten darstellt. Vom 17. November 2025 bis 3. Januar 2026 werden zehnfache Punkte auf Einkäufe gewährt.

Beidseitige Integration

Die Partnerschaft geht über die reine Zahlungsintegration hinaus: Booking.com nutzt künftig auch Revolut Business für eigene Geschäftsprozesse. JC Rodriguez, Senior Director of Commercial Fintech bei Booking.com, begründet die Zusammenarbeit mit dem „starken Wachstum von Revolut in wichtigen europäischen Märkten“ und der Notwendigkeit innovativer Zahlungslösungen.

Die Integration von Konto-zu-Konto-Zahlungen gilt als wachsender Trend im E-Commerce, der traditionelle Kartenzahlungen zunehmend ergänzt oder ersetzt. Für Händler können solche Lösungen Transaktionskosten reduzieren, während Kunden von schnelleren Zahlungsprozessen profitieren.