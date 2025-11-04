smaxTec: Neuer CEO Charlie Sheppy war vorher Top-Manager bei Merck

Das österreichische Unternehmen smaXtec, Anbieter von Gesundheitsmonitoring-Systemen für Milchkühe, vollzog einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Charlie Sheppy übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Chief Executive Officer. Er folgt auf Stefan Scherer, der das Unternehmen seit 2020 als CEO leitete und nun in die Rolle des Non-Executive Directors wechselt.

Gleichzeitig verstärkt Hein Schumacher, ehemaliger CEO von Unilever und FrieslandCampina, das Unternehmen ebenfalls als Non-Executive Director. Das Unternehmen schloss das Jahr 2025 nach eigenen Angaben mit starkem zweistelligen Wachstum ab. smaxTec, bekannt für Sonden für Milchkühe, ist seit anfang 2025 mehrheitlich im Besitz des Investment-Riesen KKR, der Technologie-Investor Highland Europe sowie Sophora sind Minderheitseigentümer.

Erfahrung aus der Tiergesundheitsbranche

Charlie Sheppy bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Tiergesundheit, Tierernährung und landwirtschaftliche Technologie mit. Zuletzt war er Mitglied des Global Marketing & Technology Solutions Leadership Teams bei MSD Animal Health, einer Sparte von MSD (Merck & Co.). Zur Übernahme seiner neuen Position erklärte Sheppy: „Ich bin begeistert, smaXtec in dieser spannenden Phase der Entwicklung zu übernehmen und gemeinsam mit diesem großartigen Team die nächsten Schritte zu gehen. Die Nutztierhaltung – insbesondere die Milchviehwirtschaft – erlebt derzeit eine technologische Revolution.“

Stefan Scherer prägte nach Unternehmensangaben seit 2020 die erste Phase des Wachstums maßgeblich. In seiner neuen Rolle als Non-Executive Director konzentriert er sich künftig auf die strategische Weiterentwicklung und Innovationsstrategie. Scherer kommentierte den Übergang: „Ich freue mich, die Verantwortung nach sechs sehr erfolgreichen Jahren des Wachstums an Charlie zu übergeben. smaXtec ist heute das weltweit führende System für das Gesundheitsmanagement von Milchkühen, und ich bin fest entschlossen, das Unternehmen in meiner neuen Rolle weiterhin zu unterstützen.“

Verstärkung durch Branchenkenner

Mit Hein Schumacher gewinnt smaXtec einen weiteren Manager mit umfassender Erfahrung in der Lebensmittel- und Milchindustrie. Schumacher leitete zuvor als CEO die Unternehmen Unilever und FrieslandCampina. Er äußerte sich zu seinem Eintritt: „Teil der smaXtec-Reise zu werden, ist für mich eine spannende neue Aufgabe. Gesunde Tiere sind die Grundlage für jeden erfolgreichen landwirtschaftlichen Betrieb, und die smaXtec-Lösungen leisten hier einen entscheidenden Beitrag.“

Das Unternehmen setzt seine Expansion in den USA, Europa und Neuseeland fort. Die Neubesetzungen stärken nach Unternehmensdarstellung die internationale Expertise in den Bereichen Finanzen, Strategie und innovative Technologie in der Milchwirtschaft.