Spotlight Moments: YouTube erhält neue KI-gestützte Anzeigen

YouTube hat gestern das neue Werbepaket „Spotlight Moments“ vorgestellt, das auf Google AI basiert. Dieses Paket nutzt KI, um automatisch beliebte YouTube-Videos zu identifizieren, die mit bestimmten kulturellen Momenten verbunden sind, beispielsweise Halloween, die Oscars oder Sportereignisse. Werbetreibende sollen dann plattformübergreifend gezielte Anzeigen schalten können, die sich auf diese speziellen Momente beziehen – und zwar auf einem gebrandeten YouTube-Kanal, wo Videos in „dynamisch aktualisierten Playlists“ zusammengestellt werden.

Gezielte Aufmerksamkeit durch Tools

YouTube spielt eine zentrale Rolle dabei, Menschen weltweit während kultureller Höhepunkte und globaler Events zu verbinden. Täglich nutzen Milliarden von Nutzer:innen die Plattform, um sich mit Content vor, während und nach bedeutsamen Momenten auseinanderzusetzen. Dabei schauen viele gerne hinter die Kulissen, stöbern in Highlight-Reels und verfolgen Fan-Analysen. Ein Bericht von YouTube aus dem Jahr 2023 verdeutlicht sogar, dass über die Hälfte der Befragten es bevorzugt, YouTuber:innen bei der Analyse wichtiger Ereignisse zuzusehen, anstatt die Ereignisse selbst anzuschauen, sei es bei den Oscars oder den Grammys.

Im vergangenen Jahr wurde auf der Advertising Week in New York die Einführung von „First Position Moments“, ehemals bekannt als „Moment Blast“, angekündigt. Mit diesem Tool können Werbetreibende gezielt die Aufmerksamkeit ihres Zielpublikums in den ersten Augenblicken einer Betrachtungssitzung ansprechen. Ergebnisse aus Brand Lift-Studien zeigen, dass Anzeigen, die auf diese Weise ausgerichtet sind, im Durchschnitt eine Steigerung der Anzeigenerinnerung um 26,96 % erzielten. Dies unterstreicht die Effizienz gezielter Ansprachen in den entscheidenden Anfangsmomenten der Zuschauer:innenerfahrung auf YouTube.

Spotlight Moments: Kultur auf YouTube in Echtzeit

Auch Youtube wollte Vorteile wie diese scheinbar für sich und die zahlreichen Werbetreibenden auf der Plattform nutzen. Bereits an Bord des neuen KI-gestützten Angebots ist die Marketingagentur GroupM. Als erstes Unternehmen gewährt sie ihren Werbekund:innen Zugang zu Spotlight Moments. „Wir freuen uns sehr, mit Google zusammenzuarbeiten und Kund:innen in der gesamten GroupM als Erster auf dem Markt Zugang zu Spotlight Moments zu bieten“, sagte Susan Schiekofer, Chief Digital Investment Officer, GroupM US gestern. Sie fügte hinzu: „Diese Lösung optimiert die Geschäftsergebnisse der Werbetreibenden und stärkt die dynamischen Inhalte, die für sie im Vordergrund stehen.“

Halloween als Beispiel

Zur Wiederholung: Die KI-gestützte Technologie identifiziert beliebte YouTube-Videos, die sich auf einen bestimmten kulturellen Moment beziehen. Nehmen wir Halloween als Beispiel, um was Ganze besser zu veranschaulichen. Ein Werbetreibender möchte während der Gruselzeit die Bekanntheit seiner Marke steigern. Spotlight Moments ermöglicht es dem Werbetreibenden, nahtlos Anzeigen für Halloween-bezogene Inhalte auf YouTube zu schalten und sie in dynamisch aktualisierte Playlists zu kuratieren, die auf dem gesponserten Hub verfügbar sind. Marken werden automatisch neben den relevantesten und ansprechendsten Inhalten angezeigt, die mit dem jeweiligen Moment verbunden sind.

Erfolge mit Video-Reach und Video-View-Kampagnen

Das Spotlight Moments-Produkt ist übrigens nur eine von mehreren KI-gesteuerten Entwicklungen, die YouTube eingeführt hat und ergänzt andere KI-Kampagnen wie Video Reach- und Video View-Kampagnen, die ebenfalls auf Google AI setzen.

Wie viel der KI-Einsatz in Sachen Reichweite schon gebracht hat? Google gibt an, dass Werbetreibende, die Video-Reach-Kampagnen mit In-Stream, In-Feed und YouTube-Shorts nutzen, im Vergleich zu reinen In-Stream-Kampagnen eine um 54 % höhere Reichweite bei einem um 42 % geringeren CPM erzielen konnten. Video-View-Kampagnen, die letzten Monat gestartet wurden, lieferten in Tests 40 % mehr Aufrufe und einen um 30 % niedrigeren Cost-per-View als reine In-Stream-Kampagnen. Video-Reach-Kampagnen werden unterdessen im November starten.

Google’s Blick auf eine „neue Ära“ in der Werbung

Während KI in der Werbewelt nichts Neues ist, sieht Google eine „neue Ära“ heraufdämmern. Generative KI-Fortschritte sollen die Art und Weise, wie Anzeigen verkauft und platziert werden, revolutionieren. Beispiele dafür sind das Konversationserlebnis in natürlicher Sprache in Google Ads, das Marken bei der Kampagnenerstellung unterstützt, sowie die automatische Generierung von Suchanzeigen-Assets. Performance Max AI-Kampagnen verwenden KI, um kreativen Content für Anzeigen zu erstellen, und integrieren Anzeigen in das dialogorientierte Search Generative Experience, SGE, um die Suchmaschine von Google abzufragen.