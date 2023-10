Sustainable Startup Score: Österreich schafft es auf Platz 9, Schweiz auf Platz 1

Wenn Startups nach Standorten suchen, an denen sie ein möglichst nachhaltiges Business aufbauen, dann werden sie in einigen europäischen Ländern besonders fündig. Das ist das Ergebnis einer Analyse von Utility Bidder der 38 Mitgliedsstaaten der OECD, also der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dazu wurden mehrere Faktoren erhoben, die etwa auch auf die Scope-Emissionen von Unternehmen einzahlen.

Beim Sustainable Startup Score steht die Schweiz auf Platz 1, gefolgt von Großbritannien und Schweden. Österreich schafft es unter die Top 10 und landet auf dem neunten Platz. Die großen EU-Länder Deutschland, Frankreich, Spanien oder Italien schaffen es nicht unter die Top 10. „Die Schweiz ist das beste OECD-Land für nachhaltige Unternehmensgründungen und erreicht die höchste Punktzahl von 7,81“, heißt es seitens Utility Bidder. Mit Scale-ups bzw. Unicorns wie Climeworks oder Planted hat sich die Schweiz bereits einen Namen gemacht.

Das Vereinigte Königreich liegt mit 7,08 von 10 Punkten auf Platz 2. Trotz der guten Platzierung bei vielen Faktoren ist das Bahnnetz Großbritanniens ein Manko, da die Nutzung der Eisenbahn deutlich geringer ist als in anderen Ländern ausfällt. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Mitarbeiter:innen von Startups dort einen Nachteil beim Pendeln hinsichtlich Nachhaltigkeit hätten.

Hier die Top 10 im Überblick:

Rang Land Startups pro 100.000 Einwohner Eco Commuting Provision Score Nationale Recycling Rate Zug-Kilometer pro Kopf Transport CO2-Emissionen pro Kopf (Tonnen) Anteil Erneuerbarer Energien Sustainable Startup Score 1 Schweiz 9.4 2.80 30.07% 1670.8 1.67 33.08% 7.81 2 Großbritannien 10.1 5.32 25.97% 355.0 1.41 19.34% 7.08 3 Schweden 6.9 1.35 19.91% 760.0 1.46 53.31% 6.75 4 Luxemburg 11.7 9.38 29.98% 460.0 7.41 10.85% 6.33 5 Lettland 5.3 2.09 34.03% 198.1 1.60 26.91% 6.21 6 Estland 23.4 1.33 27.36% 241.1 1.69 15.27% 6.18 7 Niederlande 6.2 1.84 27.88% 624.1 1.48 14.38% 6.16 8 Irland 8.8 3.19 29.92% 163.4 1.99 20.13% 6.10 9 Österreich 3.5 1.70 40.60% 943.2 2.44 36.61% 6.03 10 Dänemark 7.3 1.36 11.31% 1103.1 1.89 43.04% 6.00

Sustainable Startup Score: Schlechte Noten für Mexiko, Türkei und Polen

Die schlechtesten Noten haben Mexiko, die Türkei und Polen erhalten – vor allem wegen sehr geringer Anteile an erneuerbaren Energien im Land sowie schlecht ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch die USA, die prinzipiell weiterhin in Sachen Startup-Neugründungen führend sind und mit dem Inflation Reduction Act (IRA) gerade enorme Fördersummen in nachhaltige Mobilität und Energien pumpen, sind der Untersuchung zufolge im Vergleich unterentwickelt.

„Die Vereinigten Staaten sind ein florierendes Zentrum für neue Geschäftsaktivitäten mit der zweithöchsten Anzahl an Unternehmensgründungen pro 100.000 Einwohner. Trotz der großen Zahl von Neugründungen gehören die USA zu den OECD-Ländern, die sich als am wenigsten nachhaltig für Unternehmensgründungen erweisen“, heißt es in der Studie.

Die Daten für den Vergleich stammen aus unterschiedlichen Quellen – entweder direkt von der OECD, oder aber auch aus alternativen Quellen wie dem CIA Factbook, Coworker oder Our World in Data. Für mehrere Länder wie Costa Rica, Kolumbien, Mexiko oder Neuseeland konnten keine vollständigen Daten erhoben werden, weswegen diese nur teilweise oder gar nicht im Ranking berücksichtigt wurden. Dementsprechend hat die Studie auch ihre Unschärfen.