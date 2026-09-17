topergo: 18-jährige aus Südtirol gründet „Google Maps für Jobs“

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18 Jahre alt und schon Startup-Gründerin: Denise Mayr aus Südtirol hat es sich mit ihrer Jungfirma topergo zum Ziel gemacht, ein “Google Maps für Jobs” anzubieten. Die in diesem Jahr online gestellte Jobbörse-App zeigt Arbeitnehmer:innen freie Stellen in ihrer Nähe auf einer Karte an. Unternehmen sollen durch die Anwendung auch Talente in ihrer Umgebung finden können.

Entrepreneur-Spirit schon seit der Kindheit

Denise Mayr hat zwar ihre Matura noch nicht gemacht, gründet aber bereits ein Startup. Sie erklärt, dass sie schon in ihrer Kindheit einen starken Entrepreneur-Spirit hatte. “Ich habe schon als Kind viele kleine Projekte aktiv verfolgt. Zum Beispiel habe ich am Straßenrand bemalte Steine verkauft oder eine Kaninchenzucht betrieben. Letzteres war vor allem eine wichtige Erfahrung, denn ich habe die Kaninchenzucht auch über Instagram beworben”, erzählt die topergo-Gründerin.

topergo war nicht einmal die erste Idee von Denise Mayr. Im vergangenen Jahr wollte sie einen mit AI betriebenen Social-Media-Manager aufbauen. “Ich habe aber gemerkt, dass es hier einfach schon zu viele Angebote gab und ich suchte deshalb nach einer neuen Idee.” Mayr sah sich die Zahlen rund um Beschäftigung in ihrer Heimat Südtirol an und sah, dass viele junge Menschen noch auf Jobsuche sind. Sie sah hier Bedarf an neuen Lösungen und hatte bald die Idee zu ihrem Startup gefunden.

topergo zeigt rund 1.000 Jobangebote an

“Ich habe bemerkt, dass alle größeren Jobbörsen immer noch ein gewöhnliches Listensystem verwenden. Ich halte dieses Konzept für veraltet und dachte, es wäre cool, wenn man Jobs in der Nähe auf einer Karte sehen könnte. Vor allem für junge Leute wäre das spannend”, so Mayr. Nach Gesprächen mit Steuerberatern sowie dem Innovationszentrum NOI Techpark Südtirol hat sie in diesem Jahr topergo offiziell ins Leben gerufen.

Die topergo-App, die sich derzeit noch in der Gründungsphase befindet, jedoch seit März bereits öffentlich zugänglich ist, zeigt bereits rund 1.000 Jobangebote in Südtirol, Österreich und Deutschland an. “Ich habe die App über Instagram beworben und so viele verschiedene Unternehmen davon überzeugt, ihre Jobangebote auf die Plattform zu stellen”, sagt Mayr. Neben einer Reihe von regionalen Firmen hat sie auch größere Unternehmen für sich gewonnen. In Deutschland zeigt die Versicherungsgruppe Debeka mehrere Stellen auf der App an.

App soll Nummer-Eins-Jobplattform in Südtirol werden

Denise Mayr sieht geografische Nähe als einen wichtigen Faktor bei der Jobsuche. “Auch wenn Remote Work in den letzten Jahren ein Trend geworden ist, gibt es immer noch viele Arbeitnehmer:innen, die gerne im Büro arbeiten. Auch gibt es viele Unternehmen, die wieder stärker auf Präsenz setzen. Deswegen ist es ein Vorteil, auf einen Blick Angebote in der Nähe sehen zu können.”

topergo richtet sich besonders an junge Arbeitskräfte. Derzeit befindet sich die App noch in einer frühen Phase. In Zukunft will Denise Mayr ein B2B-Abonnement-Modell aufbauen. Das erste Feedback von Nutzer:innen war Mayr zufolge sehr positiv. Nachdem die ersten Schritte geglückt sind, will die Gründerin ihr Startup in Zukunft weiter ausbauen. So sollen in Zukunft erste Mitarbeiter:innen hinzukommen, speziell im Sales-Bereich. Derzeit kümmert sich Denise Mayr noch selbst um alles.

Auf jeden Fall sieht sich die 18-jährige auch in Zukunft als professionelle Gründerin. “Mein Ziel ist es, den Fachkräftemangel in Europa zu bekämpfen. Ich habe mir vorgenommen, topergo zunächst in Südtirol zur Nummer-Eins-Jobplattform zu machen. Auch darüber hinaus soll mein Startup wachsen.”