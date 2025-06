Waymo stoppt Betrieb in Teilen von LA, nachdem Robotaxis abgefackelt werden

Waymo hat den Betrieb seiner selbstfahrenden Taxis in Teilen von Los Angeles eingestellt, nachdem am Wochenende fünf Fahrzeuge des Unternehmens während Protesten gegen Einwanderungsrazzien in Brand gesetzt wurden. Die Proteste richten sich gegen die Immigration and Customs Enforcement (ICE), dabei wurden die Autos aus unklaren Gründen Ziel der Vandalen.

Am Sonntag griffen Demonstranten in der Los Angeles Street fünf autonome Waymo-Fahrzeuge an. Die Protestierenden durchstachen Reifen, zerbrachen Scheiben und besprühten die Fahrzeuge mit Anti-ICE-Botschaften. Drei der Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt. Auch mehrere Lime-E-Scooter wurden in die brennenden Fahrzeugwracks geworfen.

Bilder zeigen mit Graffiti beschmierte Waymo-Fahrzeuge sowie Demonstranten mit mexikanischen und guatemaltekischen Flaggen, die auf einem Fahrzeug stehen. Ein weiteres Foto zeigt einen Protestierenden, der ein Fahrzeug mit einem Skateboard attackiert.

Sicherheitsmaßnahmen und Gesundheitsrisiken

Das Los Angeles Police Department warnte die Öffentlichkeit vor giftigen Dämpfen und riet vom Aufenthalt im Stadtzentrum ab. „Brennende Lithium-Ionen-Batterien setzen giftige Gase frei, einschließlich Fluorwasserstoff, was Risiken für Einsatzkräfte und Anwohner darstellt“, teilte die Behörde mit.

Waymo bestätigte am Montag, dass Fahrzeuge aus der Innenstadt von Los Angeles entfernt wurden und das Unternehmen dieses Gebiet „aus Vorsichtsgründen“ nicht mehr bedient.

Hintergrund der Proteste

Die Proteste richteten sich gegen Einwanderungsrazzien der Trump-Regierung in Los Angeles. Am Wochenende entsandte das Weiße Haus Hunderte von Nationalgardisten in die Stadt. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom bezeichnete diesen Schritt als „verfassungswidrig“. Obwohl die meisten Demonstranten friedlich blieben, eskalierten die Proteste im Verlauf des Wochenendes. Mehr als 50 Protestierende wurden nach Zusammenstößen mit der Polizei festgenommen.

Waymo-Aktivitäten in Los Angeles

Waymo, das zu Googles Mutterkonzern Alphabet gehört, startete im November 2024 seinen fahrerlosen Taxi-Service in Los Angeles nach mehrmonatigen Tests. Nach Unternehmensangaben hatte das Unternehmen bis Dezember 2024 mehr als fünf Millionen Meilen in der Stadt zurückgelegt.

Es ist unklar, warum die Protestierenden gezielt Waymo-Fahrzeuge attackierten. Das Unternehmen erklärte, es habe „keinen Grund zu glauben“, dass es spezifisch ins Visier genommen wurde. Ein Polizeisprecher teilte mit, die Behörde verfüge über keine spezifischen Informationen zu den Vorfällen.

Dies ist nicht der erste Fall von Vandalismus gegen Waymo-Fahrzeuge. Im Juli 2024 wurde ein Bewohner der Bay Area angeklagt, innerhalb von drei Tagen 17 Waymo-Fahrzeuge in San Francisco beschädigt zu haben.