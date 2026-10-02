„Setzt bei der AI-Content-Strategie nicht nur auf ChatGPT!“

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Das Abo pro Nase hat ausgedient, und wer sich in eigenen Listicles selbst auf Platz eins setzt, wird von ChatGPT und Google zunehmend ignoriert. Das zeigt der SaaS & AI Pricing Report von OMR Reviews, der hy Consulting Group und Appinio. Demnach planen 80 Prozent der SaaS- und KI-Unternehmen, ihre Preismodelle innerhalb eines Jahres zu ändern. Der Grund: KI-Funktionen verursachen laufende Rechenkosten, die Grenzkosten pro Kund:in sinken also nicht mehr wie bei klassischer Software.

Gleichzeitig verschiebt sich die Kund:innengewinnung von Google-Links zu KI-Antworten. Laut Analysen des Tools AirOps stammen 85 Prozent der Markennennungen in KI-Antworten von fremden Domains wie Medien, YouTube, Wikipedia oder Bewertungsplattformen. Ganz so dramatisch ist der Umbruch aber nicht überall: Vor allem in kleinen Unternehmen bleibt der simple Fixpreis gefragt, und 38 Prozent der Anbieter rechnen weiterhin pro User ab.

Darüber spricht Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, mit Marvin Müller, Host des Podcasts OMR TechCheck. Die Themen:

Abschied vom Seat: Warum der Anteil klassischer Abos laut OMR-Daten binnen zwei Jahren von 92 auf 75 Prozent gefallen ist und hybride Modelle aus Grundgebühr plus Credits kommen.

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