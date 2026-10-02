Pi 1.0: KI-Agent aus der österreichischen Dev-Szene stürmt Hacker News

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Earendil, die KI-Firma des österreichischen Entwicklers Armin Ronacher, hat soeben Pi 1.0 veröffentlicht. Der minimalistische Agent Harness landete prompt auf Platz 1 von Hacker News und knackte dort die Marke von 1.000 Punkten. Gleichzeitig startet mit Pi Durable ein experimentelles Framework für langlebige KI-Agenten.

Pi gehört zu jener Gattung Software, die aus einem KI-Modell erst einen arbeitsfähigen Agenten macht. Trending Topics hat diese sogenannten AI Harnesses bereits ausführlich erklärt: Sie verwalten Kontext, stellen Werkzeuge bereit und führen Befehle aus. Bekannte Vertreter sind Claude Code von Anthropic oder Codex von OpenAI. Pi verfolgt dabei einen bewusst schlanken Ansatz und lässt sich mit Modellen aller großen Anbieter betreiben.

Vom Hobbyprojekt zu Top-Investoren

Ursprünglich stammt Pi vom österreichischen Entwickler Mario Zechner, der in der Szene vor allem als Schöpfer des Spiele-Frameworks libGDX und für seine Mitarbeit an OpenClaw bekannt ist. Im Frühjahr hat Earendil das Projekt übernommen, Zechner ist seither Anteilseigner und verantwortet weiterhin die technische Ausrichtung. Gegründet wurde Earendil von Ronacher, dem Erfinder des Python-Frameworks Flask und langjährigen Engineering-Chef von Sentry in Wien (Trending Topics berichtete), gemeinsam mit Colin Daymond Hanna (Ex-Balderton). Zu den Geldgeber:innen zählen die VC-Fonds Accel und Balderton sowie Gründer:innen von n8n, OpenClaw, Revolut, Sentry und Slack.

Laut Earendil nutzen inzwischen „Hunderttausende Menschen weltweit“ Pi jede Woche, viele davon reichen auch Fehlermeldungen und Code-Beiträge ein. Unabhängig überprüfen lässt sich die Nutzer:innenzahl nicht. Auf GitHub sammelte das Projekt laut einer Analyse von Implicator bereits im Mai über 45.000 Sterne und mehr als 2.000 Erweiterungen von Drittanbieter:innen. Mit Version 1.0 will das Team nun signalisieren, dass Pi stabil genug ist, damit sich auch Unternehmen darauf verlassen können.

Was in Pi 1.0 neu ist

Pi ist für seine Zurückhaltung bekannt. Während sich Agenten-Tools wöchentlich ändern, wartet das Team ab, bis sich eine Idee bewährt hat, und wägt dann ihren tatsächlichen Nutzen gegen die zusätzliche Komplexität ab. Viele der neuen Funktionen seien monatelang diskutiert worden, schreibt Earendil, und die Liste der verworfenen Ideen sei „viel länger“.

Bemerkenswert ist deshalb vor allem eine Neuerung: Pi unterstützt mit dem sogenannten Codemode nun nativ das Model Context Protocol (MCP), also jenen Standard, über den KI-Agenten an externe Tools und Datenquellen andocken. Lange Zeit hatte Pi MCP bewusst abgelehnt, vor allem wegen Bedenken bei Kombinierbarkeit und Token-Verbrauch. In einem separaten Blogpost erklärt Earendil den Sinneswandel: Das Protokoll habe sich stark weiterentwickelt, und Pi brauchte für Funktionen wie die Jev-Anbindung ohnehin eine ähnliche Ausführungsumgebung. Codemode ist eine JavaScript-Umgebung, in der der Agent Tool-Aufrufe per Skript bündeln und kombinieren kann. „Der beste Weg, etwas positiv zu beeinflussen, ist, es anzunehmen“, begründet das Team die Kehrtwende.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick, laut der offiziellen Ankündigung:

Codemode mit nativer MCP-Unterstützung sowie Anbindung von Nicht-Sprachmodellen wie Bildmodellen oder dem viel diskutierten Modell Jev des Startups TypeSafe AI

Virtuelle Modelle über Erweiterungen, etwa ein Setup, das mit Claude Opus plant, mit GPT umsetzt und Jev entscheiden lässt, wann gewechselt wird

Werkzeuge werden erst bei Bedarf geladen, was Kontext spart

Cache Warming für Modelle von Anthropic, um Kosten und Wartezeiten zu senken

Systemnachrichten mitten im Gespräch, mit denen sich Prompts und Tools während einer laufenden Sitzung ändern lassen

Neues Design für die Terminal-Oberfläche, die nun standardmäßig im Vollbild startet

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt Earendil in kurzen Demos: Pi schreibt per Codemode ein Skript, das die Commits einer ganzen Woche zu einer kurzen Zusammenfassung verdichtet. In einem anderen Beispiel programmiert sich Pi selbst eine Erweiterung, nämlich jenes virtuelle Modell, das Planung an Claude Opus und Umsetzung an GPT 6 Luna übergibt. Mit dem Befehl /session lässt sich anschließend aufschlüsseln, welche Kosten pro Modell angefallen sind und wie stark der Cache genutzt wurde.

Pi 1.0 steht unter der freien MIT-Lizenz und lässt sich mit einem einzigen Befehl auf macOS, Linux und Windows installieren. Die Dokumentation liegt auf pi.dev, der Code auf GitHub. Laut Earendils Lizenzmodell bleibt der Kern dauerhaft offen, kostenpflichtige Zusatzprodukte und Cloud-Dienste sind daneben möglich.

Pi Durable: Agenten, die Abstürze überleben

Parallel zu Pi 1.0 hat Earendil mit Pi Durable ein zweites Paket veröffentlicht, noch klar als experimentell gekennzeichnet. Dahinter steht eine Erkenntnis aus dem Pi-Alltag: Viele Menschen wollen Pi auch abseits von Programmierarbeit und außerhalb des Terminals nutzen, über verschiedene Oberflächen und für deutlich längere Aufgaben. Um die minimalistischen Wurzeln von Pi zu bewahren, hat das Team diese Arbeit in ein eigenes Paket ausgelagert. Während Pi als Coding-Agent für eine Person im Terminal gedacht ist, soll Pi Durable die Grundlage für beliebige KI-Anwendungen bilden, die lange laufen und von mehreren Menschen gleichzeitig gesteuert werden. Zechner beschreibt das Konzept in einem ausführlichen Blogpost.

Kern des Ansatzes: Jeder Arbeitsschritt eines Agenten wird als Checkpoint gespeichert. Stürzt der Prozess ab, geht der Laptop in den Ruhezustand oder wird ein Container neu gestartet, setzt der Agent genau dort fort, wo er aufgehört hat. Ein Harness kann zudem viele Gespräche parallel führen und Gespräche an beliebiger Stelle abzweigen. Earendil nennt als Beispiel einen Slack-Channel, in dem ein Agent antwortet, während ein Thread als eigene Abzweigung parallel weiterläuft. Mehrere Nutzer:innen können sich jederzeit in ein laufendes Gespräch einklinken und den Agenten steuern.

Pi Durable läuft überall dort, wo es eine JavaScript-Laufzeitumgebung gibt, etwa auch auf Bun oder in Cloudflare Durable Objects. Der gesamte Quellcode umfasst rund 15.000 Zeilen. Das ist bewusst so knapp gehalten, damit ein KI-Agent den Code selbst vollständig lesen und darauf aufbauen kann.

Österreichs Gewicht in der Agenten-Welt

Mit Pi 1.0 festigt sich ein Muster, das sich seit Monaten abzeichnet: Einige der meistbeachteten Open-Source-Projekte rund um KI-Agenten haben österreichische Wurzeln. Peter Steinberger brachte mit OpenClaw Anfang des Jahres Hunderte Entwickler:innen zu einem Treffen nach Wien, wo auch Zechner mit dabei war. Earendil wiederum baut mit Pi und der E-Mail-basierten Agenten-Plattform Lefos ein eigenes Ökosystem auf, das auf Offenheit und Minimalismus setzt.

Im Wettbewerb mit Claude Code und Codex, hinter denen Milliarden an Kapital stehen, setzt Earendil auf ein klares Versprechen: Nutzer:innen sollen jederzeit sehen und kontrollieren können, was ihr Agent tut. Das Unternehmen selbst beschreibt seine Mission so: Software und offene Protokolle zu bauen, die die Handlungsfähigkeit von Menschen stärken. Wie gut dieses Konzept bei Unternehmen ankommt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. In der Entwickler:innen-Community jedenfalls ist der Start von Pi 1.0 auf großes Interesse gestoßen.