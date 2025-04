Anyline springt mit KI-getriebenem Barcode-Scanner auf AI-Trend auf

Ohne AI geht heute noch kaum, und auch am österreichischen Scale-up geht der KI-Trend nicht vorbei. Am Dienstag hat das Unternehmen rund um CEO Lukas Kinigadner ein neues Produkt bekannt gegeben – nämlich Barcode:AI. Künftig soll es (wohl eher im Unternehmensbereich denn bei Privatnutzern) möglich sein, mit dem Smartphone und der App 500 Barcodes pro Minute „unter schwersten Bedingungen“ scannen zu können.

Mit der neuen App, die demnächst in einer Reihe an Webinaren der interessierten Kundschaft gezeigt werden soll, will das Wiener Unternehmen „einen neuen Standard für das, was Unternehmen von der mobilen Datenerfassung erwarten können“, schaffen, so Kinigadner in einer Ankündigung. Anyline war schon bisher auf OCR, also „Optical Character Recognition“, spezialisiert, wo es darum geht, mit mobilen Endgeräten Schriften, Texte, Zahlen usw. (z.B. auf Autoreifen) schnell und verlässlich auslesen zu können.

Ganzen Raum nach Barcodes scannen

Usecases der neuen Technologie soll sich in Retail und Logistik finden – also dort, wo Mitarbeiter:innen eine Vielzahl an Produkten via Barcode-Scanning erfassen müssen. In einem Demo-Video wird gezeigt, dass es mit der App reicht, einfach den kompletten Raum abzuscannen, anstatt die Kamera jeweils einzeln vor einen der Strich-Codes zu halten.

Wie bei Anyline längst Standard, sollen andere Unternehmen mit dem SDK von Anyline den Barcode-Scanner als eigenständiges Tool verwenden oder ihn nahtlos mit AR-Overlays und intelligenten Datenerfassungsmodulen kombinieren können. „Barcode:AI ist so konzipiert, dass es sich an Ihre heutigen Arbeitsabläufe anpasst und morgen neue Einblicke, Automatisierung und Skalierbarkeit ermöglicht“, heißt es. Einer der ersten Kunden ist shopreme, das den Barcode-Scanner in seinem Self-CheckoutSystem einsetzen will.

Wie berichtet, steht auch Anyline vor der Herausforderung, die aus den USA und China kommende AI-Welle sinnvoll zum eigenen Vorteil zu verarbeiten. Kürzlich war CEO Lukas Kinigadner im Podcast von Trending Topics zu Gast, um über den KI-Trend und eine Restrukturierung im Team zu sprechen (mehr dazu hier).