Krypto-Rallye: Bitcoin nähert sich 87.000 Dollar, neuer Bullenmarkt möglich

Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Der Kryptomarkt erlebt gerade seine stärkste Phase seit Monaten. Bitcoin notiert bei rund 86.500 US-Dollar und hat innerhalb einer Woche knapp 14 Prozent zugelegt. Einige Altcoins steigen noch deutlich stärker, allen voran NEAR Protocol, Uniswap und Bitcoin Cash. Marktbeobachter:innen sprechen bereits von der Rückkehr des Bullenmarkts, andere mahnen zur Vorsicht.

Bitcoin auf dem höchsten Stand seit Jänner

Zu Wochenbeginn kratzte Bitcoin kurzzeitig an der Marke von 87.330 US-Dollar, aktuell pendelt der Kurs knapp darunter. Damit steht die größte Kryptowährung so hoch wie seit Jänner nicht mehr. Die Erholung ist beachtlich: Ende Juni war der Kurs noch unter 60.000 Dollar gefallen, seither ging es um fast 50 Prozent nach oben. Der August war laut finanzen.net mit einem Plus von 23 Prozent der stärkste Monat seit 2017.

Vom Allzeithoch bei 126.080 Dollar, das im vergangenen Oktober erreicht wurde, ist Bitcoin allerdings noch rund 30 Prozent entfernt. Auch Ethereum zieht mit: Die zweitgrößte Kryptowährung liegt bei gut 2.750 Dollar, ein Wochenplus von knapp 15 Prozent. Der CoinMarketCap 20 Index, der die 20 größten Krypto-Assets abbildet, hat in sieben Tagen um gut 15 Prozent zugelegt.

Die größten Krypto-Assets im Überblick

# Krypto-Asset Preis (USD) 24h 7 Tage 1 Bitcoin (BTC) 86.456,25 +1,28 % +13,92 % 2 Ethereum (ETH) 2.754,12 +0,91 % +14,82 % 3 Tether (USDT) 0,9998 +0,01 % +0,07 % 4 BNB (BNB) 791,26 +0,52 % +11,04 % 5 XRP (XRP) 1,62 +7,06 % +25,98 % 6 USDC (USDC) 0,9999 +0,01 % 0,00 % 7 Solana (SOL) 118,91 +1,95 % +22,45 % 8 TRON (TRX) 0,3439 -1,40 % +2,70 % 9 Zcash (ZEC) 1.618,42 +8,27 % +37,06 % 10 Hyperliquid (HYPE) 97,19 +3,13 % +25,77 % 11 Dogecoin (DOGE) 0,1022 +2,19 % +27,82 % 12 Monero (XMR) 570,45 -1,02 % +12,48 % 13 Chainlink (LINK) 13,05 +0,81 % +21,11 % 14 Cardano (ADA) 0,2586 +5,23 % +32,57 % 15 UNUS SED LEO (LEO) 8,98 +0,15 % +1,15 % 16 Stellar (XLM) 0,2214 +4,38 % +25,67 % 17 Bitcoin Cash (BCH) 345,18 +30,07 % +56,88 % 18 Uniswap (UNI) 10,43 +17,53 % +66,31 % 19 NEAR Protocol (NEAR) 4,47 +3,25 % +91,12 %

Wo die stärksten Altcoins zu finden sind

Die größten Sprünge machen derzeit Tokens aus der zweiten Reihe der Top 20. NEAR Protocol hat seinen Wert binnen einer Woche fast verdoppelt (+91 Prozent). Dahinter folgen Uniswap mit einem Wochenplus von 66 Prozent, davon allein 17,5 Prozent in den letzten 24 Stunden, sowie Bitcoin Cash mit 57 Prozent. Bitcoin Cash sticht dabei mit einem Tagesplus von 30 Prozent besonders hervor.

Auffällig ist auch Zcash. Der Privacy-Coin kostet mittlerweile über 1.600 Dollar, hat in sieben Tagen 37 Prozent zugelegt und sich damit auf Platz 9 der größten Krypto-Assets vorgearbeitet. Laut CoinDesk war Zcash zeitweise der stärkste Gewinner unter den großen Tokens. Kräftige Wochengewinne verbuchen außerdem Cardano (+33 Prozent), Dogecoin (+28 Prozent), XRP, Hyperliquid und Stellar (jeweils rund +26 Prozent) sowie Solana (+22 Prozent).

Vergleichsweise ruhig bleiben TRON und Monero, die auf Tagessicht leicht im Minus liegen, sowie der Exchange-Token LEO mit einem Wochenplus von gut einem Prozent.

Was hinter der Rallye steckt

Ein wesentlicher Treiber ist die Rückkehr institutioneller Anleger:innen. US-amerikanische Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag laut Farside Investors Zuflüsse von 999 Millionen Dollar. Das ist der höchste Tageswert seit Oktober. Den größten Anteil sicherte sich BlackRocks iShares Bitcoin Trust mit 381 Millionen Dollar. Laut Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart liegt der durchschnittliche Einstiegspreis der ETF-Käufer:innen bei rund 81.720 Dollar, womit diese erstmals seit Jänner wieder im Gewinnbereich sind.

Hinzu kommen makroökonomische Faktoren. Das US-Finanzministerium kündigte im August an, seine Anleihe-Rückkäufe zur Liquiditätsstützung mindestens zu verdoppeln, was Renditen und Dollar schwächte. Zudem sinkt der Ölpreis: Brent fiel zuletzt unter 100 Dollar pro Barrel, was den Inflationsdruck mindert.

Auch aus Washington kommen Signale, die der Markt positiv aufnimmt. Der Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses hat kürzlich den American Reserve Modernization Act mit 28 zu 21 Stimmen gebilligt. Das Gesetz würde die rund 325.000 Bitcoin, die die US-Regierung bereits hält, in eine strategische Bitcoin-Reserve überführen und eine Haltedauer von mindestens 20 Jahren vorschreiben. Noch fehlen allerdings die Abstimmungen im gesamten Repräsentantenhaus und im Senat. Parallel dazu hat die Börsenaufsicht SEC per Innovationsausnahme den Weg für den Onchain-Handel tokenisierter US-Aktien geebnet, nachdem der CLARITY Act im Kongress ins Stocken geraten war. Das hat vor allem Tokens mit Bezug zur Tokenisierung Auftrieb gegeben.

Ist der Bullenmarkt zurück?

Mehrere technische Indikatoren deuten auf eine Trendwende hin. Der Analysedienst CryptoQuant meldet, dass Bitcoin über seinen gleitenden 365-Tage-Durchschnitt gestiegen ist, was als Signal für das Ende der Bärenmarkt-Phase gilt. Tony Dicarlo von RootstockLabs verweist gegenüber CoinDesk darauf, dass Bitcoin wieder über den 50- und 200-Wochen-Durchschnitten notiert und in 35 Tagen um rund 29 Prozent gestiegen ist.

Optimistische Beobachter:innen halten deshalb die Marke von 100.000 Dollar bis Jahresende für erreichbar, der Vermögensverwalter 21Shares etwa rechnet damit. Es gibt aber auch skeptische Stimmen. DZ-Bank-Analyst Jonathan Osswald warnt im Handelsblatt, dass Gewinnmitnahmen langfristiger Halter:innen den Anstieg bremsen könnten: „Mit steigenden Kursen wächst die Bereitschaft, Gewinne zu realisieren und zuvor illiquide Bestände wieder auf den Markt zu werfen.“

Ein Teil der jüngsten Dynamik geht zudem auf liquidierte Short-Positionen zurück, die Nachkäufe erzwungen haben. Solche Effekte können Kursbewegungen kurzfristig verstärken, sagen aber wenig über die Nachhaltigkeit eines Trends aus. Ob aus der Erholungsrallye ein neuer, anhaltender Bullenmarkt wird, dürfte daher maßgeblich davon abhängen, ob die ETF-Zuflüsse stabil bleiben und die politischen Vorhaben in den USA tatsächlich umgesetzt werden.