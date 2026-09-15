Bitpanda: Christian Trummer zurück als Co-CEO, Enzersdorfer-Konrad geht zur Erste Group

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Bei Bitpanda wird die Führungsspitze erneut umgebaut. Das Wiener Fintech-Unicorn hat soeben bekannt gegeben, dass CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad das Unternehmen im ersten Quartal 2027 verlassen wird und zur Erste Group wechselt. Bis dahin bleibt er im Amt. An seine Seite rückt mit sofortiger Wirkung Mitgründer Christian Trummer, der als Co-CEO in die operative Führung zurückkehrt.

Enzersdorfer-Konrad hat den Verwaltungsrat über sein geplantes Ausscheiden informiert. Der Verwaltungsrat hat daraufhin einen strukturierten Nachfolgeprozess eingeleitet, bei dem sowohl interne als auch externe Kandidat:innen geprüft werden.

„Meine Entscheidung, nächstes Jahr zurückzutreten, ist mir nicht leichtgefallen“, sagt Enzersdorfer-Konrad. „Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, und werde Bitpanda bis zu meinem Ausscheiden weiterhin mit vollem Einsatz führen.“ Er war 2018 zu Bitpanda gekommen, hatte dort unter anderem die Rollen Chief Product Officer, Chief Operating Officer und Deputy CEO inne, übernahm im August 2025 die Doppelspitze und führte das Unternehmen zuletzt allein.

Enzersdorfer-Konrad geht zur Erste Group

Sein nächster Schritt steht bereits fest: Enzersdorfer-Konrad wird Executive Director Asset Management der Erste Group. Die gruppenweite Funktion ist neu geschaffen, berichtet direkt an CEO Peter Bosek und bündelt die Steuerung von Asset Management und Digital Investing in den acht Kernmärkten der Bank. Die Bestellung steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen.

Ziel ist ein konsistenter digitaler Investmentansatz für die rund 23 Millionen Kund:innen der Gruppe. Eng zusammenarbeiten wird Enzersdorfer-Konrad dabei mit Robert Kubin, der Anfang Dezember die Leitung der Erste Asset Management übernimmt.

„Er steht für Pioniergeist und bringt umfangreiche Erfahrung darin mit, Investieren einfacher und zugänglicher zu machen. Gerade für jüngere Generationen ist das entscheidend“, sagt Bosek. Junge Menschen investierten heute früher und selbstverständlicher als jede Generation vor ihnen.

Enzersdorfer-Konrad verweist auf die Reichweite seines künftigen Arbeitgebers: Die Erste Group verfüge über „das Vertrauen von 23 Millionen Kundinnen und Kunden sowie mit George eine der meistgenutzten Banking-Plattformen Europas“. Gemeinsam wolle man „das führende Investmentangebot in Zentraleuropa“ weiterentwickeln. Für ihn ist es zugleich eine Rückkehr: Vor seiner Zeit bei Bitpanda war er unter anderem für Raiffeisen, zeb consulting und die Erste Group tätig.

Trummer kommt aus der Technik zurück an die Spitze

Christian Trummer, zuletzt Chief Scientist, verantwortet als Co-CEO künftig vor allem den Fokus auf Produktqualität. Das trifft einen Bereich, den er kennt: Trummer war seit der Gründung 2014 Chief Technology Officer von Bitpanda und legte diese Rolle im Juni 2023 zurück, als Victor Tuson Palau (zuvor Ebury) als Chief Product & Tech Officer an Bord kam. Seither kümmerte sich Trummer um strategische Themen, darunter den Aufbau der KI-Einheit Bitpanda.ai.

„Vor zwölf Jahren haben wir Bitpanda mit einer einfachen Überzeugung gegründet: Investieren soll einfacher und zugänglicher sein“, sagt Trummer. Er wolle das Unternehmen gemeinsam mit Enzersdorfer-Konrad und den Teams „noch intuitiver, leistungsfähiger und wertvoller“ machen.

Eric Demuth, Executive Chairman und Präsident des Verwaltungsrats, dankt dem scheidenden CEO: „Lukas hat entscheidend dazu beigetragen, Bitpanda breiter aufzustellen und ein starkes Fundament für die Zukunft zu schaffen.“ Mit Trummer als Co-CEO starte man „aus einer starken Ausgangsposition in die nächste Wachstumsphase“. Im Zentrum stehen dabei der Ausbau des Multi-Asset-Angebots über Krypto, Aktien, ETFs und Edelmetalle hinweg sowie die Infrastruktur für Finanzinstitute.

Alle drei Gründer haben die CEO-Rollen abgegeben

Mit der Rochade schließt sich ein Kreis, der bei den Gründern vor gut einem Jahr begonnen hat. Paul Klanschek legte im August 2025 seine Co-CEO-Rolle zurück und wechselte im Herbst in den Verwaltungsrat der Bitpanda Group AG, wo er sich um die langfristige strategische Ausrichtung kümmert. Damals rückte Enzersdorfer-Konrad als Co-CEO an die Seite von Eric Demuth, wie Trending Topics berichtete.

Im vergangenen November folgte Demuth selbst, wie Trending Topics damals berichtete: Er gab seine Co-CEO-Rolle ab und wurde Executive Chairman des Verwaltungsrats, Enzersdorfer-Konrad führte das Unternehmen seither allein. Damit haben alle drei Gründer, die Bitpanda 2014 gestartet haben, die CEO-Funktion mittlerweile abgegeben. Trummer ist nun der erste von ihnen, der in die operative Führung zurückkehrt.

Neue Namen im Executive Committee

Der Umbau beschränkt sich nicht auf die Chefetage. Zu Wochenbeginn hat Bitpanda zwei Neuzugänge im Executive Committee bekannt gegeben: Shirin Krall wird Chief Growth Officer, Katrin Joschtel übernimmt als Senior Vice President Compliance, Risk & Anti-Financial Crime (AFC).

Krall startete ihre Karriere bei McKinsey und war zuletzt Global Head of Retail Marketing bei Revolut. Bei Bitpanda führt sie Neukundengewinnung, Performance Marketing sowie Brand- und Produktmarketing in einer Einheit zusammen. Joschtel leitet eine neu gebündelte Second Line of Defense, die Compliance, Risiko, Informationssicherheit und AFC in einer zentralen Funktion vereint, und berichtet an Chief Legal Officer Fabian Reinisch. Zuvor war sie mehr als zehn Jahre in Führungspositionen bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien tätig, zuletzt als Leiterin des Bereichs Compliance.

Neue Finanzchefin, Abgang des sichtbarsten Managers

Bereits im Frühsommer hat Barbara Edelmann als Chief Financial Officer übernommen. Sie kommt aus den eigenen Reihen, war zuvor Vice President Finance & Tax bei Bitpanda und Geschäftsführerin der Bitpanda Payments GmbH, davor 16 Jahre in Senior-Positionen bei Deloitte. Ihr Vorgänger Jonas Larsen verabschiedete sich kürzlich öffentlich auf LinkedIn („It’s been a wild ride“). Er war rund drei Jahre an Bord und baute die Funktionen Finance, Risk, Compliance, AFC, CISO und interne Revision auf. Laut Aussendung von Bitpanda verlässt er das Unternehmen aus persönlichen Gründen und im gegenseitigen Einvernehmen.

Dazu kommt ein prominenter Abgang: Dominik Beier, zuletzt als Chief Commercial Officer für Marketing, Wachstum und internationale Expansion zuständig, wechselt zur flatexDEGIRO AG. Dort übernimmt er mit Jänner 2027 die neu geschaffene Position des Chief Growth Officer und berichtet direkt an CEO Oliver Behrens. Verantworten wird er die Wachstums- und Markenstrategie der Gruppe sowie die Verzahnung von Produkt, Kundenerlebnis und Vermarktung. Vor seiner Zeit bei Bitpanda war der Wiener unter anderem CEO der Interwetten Group und in Führungspositionen bei Sportradar tätig, wie Trending Topics berichtete. flatexDEGIRO betreut nach eigenen Angaben mehr als 3,5 Millionen Kund:innen in 16 europäischen Ländern und verwaltet ein Vermögen von über 100 Milliarden Euro.

Der Stand beim Börsengang

Offen bleibt, was die neuerliche Rochade für die Börsenpläne bedeutet. Bloomberg hatte über einen Börsengang in Frankfurt im ersten Halbjahr 2026 berichtet, mit einer angepeilten Bewertung von vier bis fünf Milliarden Euro, wie Trending Topics aufgriff. Offiziell bestätigt wurde das nie. Zuletzt sagte Enzersdorfer-Konrad, ein IPO bleibe eine mögliche Option und sei einer von mehreren denkbaren Wegen.

Das Umfeld für einen solchen Schritt ist derzeit anspruchsvoll. Die Stimmung im Krypto-Sektor ist nach den Kursrücksetzern der vergangenen Monate durchwachsen, Handelsvolumina und Neukundengewinnung der Broker hängen eng daran, und Investor:innen bewerten Plattformen mit starkem Krypto-Anteil entsprechend vorsichtiger. Genau in diese Phase fällt nun der Wechsel an der Spitze, zusammen mit dem Umbau des gesamten Führungsteams.