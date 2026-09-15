Warum sie wirklich eine KI Bremse wollen | Wasner + Steinschaden

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Hacks durch KI-Agenten, Biowaffen-Fälle im Threat-Report, dazu ein Gerücht über rekursive Selbstverbesserung bei Google: Plötzlich fordern Dario Amodei, Sam Altman und Elon Musk eine Verlangsamung der KI-Entwicklung. Im Weißen Haus stößt das auf taube Ohren, und die BRICS-Staaten geben erst recht Gas.

Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, und Clemens Wasner, Gründer von AI Austria und enliteAI, sortieren in dieser Folge eine Woche, in der sich die KI-Debatte komplett gedreht hat.

Die Themen der Folge:

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