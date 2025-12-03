Blockrise startet in den Niederlanden mit Bitcoin-besicherten Krediten

Das niederländische Startup Blockrise, das sich auch eine MiCA-Lizenz besorgt hat, betritt mit einem neuen Angebot den Markt für Unternehmensfinanzierungen: sogenannte Bitcoin-besicherte Darlehen (Bitcoin-backed loans). Dieses Finanzprodukt richtet sich in einem ersten Schritt an niederländische Unternehmen und ermöglicht es ihnen, Liquidität in Euro zu erhalten, ohne ihre Bitcoin-Bestände veräußern zu müssen.

Das jetzt veröffentlichte Term Sheet gibt Einblick in die Konditionen, die diese Bitcoin-basierten Kredite für Unternehmen attraktiv machen könnten, aber auch die Risiken der Kryptowährungs-Volatilität verdeutlichen. Auch in Österreich arbeiten Unternehmen wie 21bitcoin oder Coinfinity an ähnlichen Angeboten.

Die Konditionen im Detail

Blockrise vergibt Darlehensbeträge in zwischen 20.000 und 10 Millionen Euro. Die standardmäßige Laufzeit ist auf 12 Monate festgelegt, mit einer jährlichen Verzinsung von 8 % p.a..

Die Rückzahlung des vollen Betrags, bestehend aus dem Darlehensbetrag, Zinsen und einer Bearbeitungsgebühr, erfolgt am Ende der Laufzeit. Interessenten sollten beachten, dass eine vorzeitige Rückzahlung zwar möglich ist, die fällige Rückzahlungsgebühr jedoch den Zinsen für die gesamte ursprüngliche Darlehensdauer entspricht.

Gebühr Höhe Grundlage Bearbeitungsgebühr (Origination Fee) 1,5 % des Darlehensbetrag Verwahrgebühr (Custody Fee) 0,25 % p.a. über die BTC-Sicherheit Liquidationsgebühr (Liquidation Fee) 2 % des Liquidationswerts

Sicherheit und Risiko: LTV-Management ist Pflicht

Als Sicherheit dient ausschließlich Bitcoin (BTC), der in einer Blockrise-Kollateral-Wallet auf der Custody-Plattform von Blockrise hinterlegt wird. Das Unternehmen hält ein Pfandrecht auf diese Sicherheit, für den Fall, dass das Unternehmen den Kredit nicht zurückzahlt.

Wichtig ist besonders Folgendes: Das maximale anfängliche Beleihungsverhältnis (LTV – Loan-to-Value) liegt bei 50 %. Das bedeutet, der Wert der Bitcoin-Sicherheit muss zum Zeitpunkt der Darlehensausgabe mindestens doppelt so hoch sein wie der aufgenommene Darlehensbetrag.

Die Hauptverantwortung des Darlehensnehmers liegt im Management dieses LTV-Niveaus. Aufgrund der bekannten Volatilität von Bitcoin sind die Schwellenwerte für das Einfordern von Sicherheiten und die Liquidation entscheidend:

Margin Call LTV: Bei Erreichen von 75 % LTV wird eine Nachschussforderung ( Margin Call ) ausgelöst. Dem Darlehensnehmer wird dann eine 24-stündige Karenzzeit eingeräumt, um die Sicherheit durch eine Aufstockung zu erhöhen.

Liquidations LTV: Wird die Schwelle von 85 % LTV überschritten, erfolgt eine sofortige, teilweise Liquidation der Sicherheit.

Im Falle einer Liquidation wird die Sicherheit nur so weit verkauft, dass das LTV wieder auf 60 % gesenkt wird. Auch ein Zahlungsverzug am Ende der Laufzeit führt zu einer teilweisen Liquidation. Die Preise zur Berechnung des LTV werden stündlich als Median über mindestens drei Börsen ermittelt. Blockrise bietet dem Darlehensnehmer ein Dashboard zur Verfolgung der Echtzeit-Daten des LTV-Levels. Erst nach vollständiger Rückzahlung des Darlehens wird die Sicherheit freigegeben, bedeutet: Der Kreditnehmer erhält die Kontrolle über seine Bitcoin-Schlüssel zurück.

Das Angebot von Blockrise unterstreicht den wachsenden Trend im traditionellen Finanzwesen, Kryptowährungen als fungible und werthaltige Sicherheiten anzuerkennen, auch wenn die strengen LTV-Regeln die inhärenten Risiken der zugrunde liegenden digitalen Währung widerspiegeln.