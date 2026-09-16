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„Die kaufen riesige Cashflows zu wahnsinnig günstigen Preisen“ | Founders Dispatch #2

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Stefan Köppl und Jakob Steinschaden. © Trending Topics / GPT-6
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In Folge 2 von „Founders Dispatch“ sprechen Stefan Köppl, Managing Partner der Wiener Tech-M&A-Boutique Samira Advisors, und Jakob Steinschaden, Chefredakteur von Trending Topics, über folgende Themen:

  • 🇮🇹 Bending Spoons aus Mailand: Der italienische Tech-Gigant mit 24 Milliarden Dollar Börsenbewertung und seine aggressive Akquisitionsstrategie in Europa
  • 💰 Mega-Deals mit Rabatt: Miro für 1,8 Milliarden Dollar (90% unter Peak-Bewertung) und Airtable für 1,3 Milliarden Dollar (80% Discount) – wie Bending Spoons „Fallen Stars“ aufkauft
  • ⚙️ Das Bending-Spoons-Playbook: Restrukturierung durch Massenentlassungen, proprietäre Software-Plattformen und Cashflow-Optimierung statt Weiterverkauf
  • 🇪🇺 Scale-Up Europe Fund startet durch: 5 Milliarden Euro schwerer EU-Fonds unter EQT-Management investiert rasant in europäische Tech-Champions
  • 🚀 Fünf Investments in Rekordzeit: Von IceEye über Lovable bis zur 3-Milliarden-Euro-Runde bei Mistral – der Fonds deployed schneller als erwartet
  • 🤖 Mistral zwischen allen Stühlen: Der europäische KI-Champion experimentiert mit Neo-Cloud-Strategie, chinesischen Modellen und kämpft mit 24-Milliarden-Bewertung um Profitabilität
  • 🌍 Europas Souveränitäts-Dilemma: Warum Samsung bei Mistral investiert, südkoreanische KI-Strategien und die Frage nach echter technologischer Unabhängigkeit

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