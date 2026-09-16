„Die kaufen riesige Cashflows zu wahnsinnig günstigen Preisen“ | Founders Dispatch #2

Newsletter

Founders Dispatch

Zwei Mal pro Woche kostenlos in die Inbox: die wichtigsten Startups, Deals und Tech-Entwicklungen aus Europa, handgeschrieben von der Redaktion.

E-Mail-Adresse Anmelden

Fast geschafft. Eine Bestätigungsmail ist unterwegs an Ein Klick darin genügt. Nichts angekommen? Wirf einen Blick in den Spam-Ordner.

Jederzeit abbestellbar. Mehr über den Newsletter