finmid: Deutsches Fintech erhält 17 Millionen Euro

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Das in Berlin ansässige Fintech-Startup finmid, das die beiden ehemaligen N26-Angestellte Max Schertel und Alexander Talkanitsa ins Leben gerufen haben, konnte sich in einer Series A-Erweiterungsrunde 17 Mio. Euro sichern, berichtet tech.eu. Die Jungfirma hat nach eigenen Angaben einen Vertrag mit dem estnischen Fahrdienstvermittler Bolt abgeschlossen, der damit in eine neue Kategorie vorstößt.

finmid bietet White-Label-Kreditdienstleistungen

finmid ist im Jahr 2021 an den Start gegangen. Der N26-Mitgründer Max Tayenthal unterstützt das Jungunternehmen. Das Startup ist ein „Embedded Lender“, der seinen Kund:innen White-Label-Kreditdienstleistungen anbietet.

Die Erweiterung der Series A-Finanzierungsrunde haben die in Athen ansässige VC-Firma Big Pi Ventures und die Londoner VC-Firma Mainset angeführt. Earlybird, ein bestehender Investor, legte zudem nach. Zu den weiteren bestehenden Investoren von finmid, das insgesamt 52 Millionen Euro eingeworben hat, gehört Blossom Capital.

Mehrjährige Fahrzeugfinanzierung für Bolt-Flotten

finmid hat einen Vertrag mit Bolt abgeschlossen, der eine mehrjährige Fahrzeugfinanzierung vorsieht und den Flottenbetreibern von Bolt über einen Zeitraum von vier Jahren Zugang zu bis zu 400.000 Euro zur Finanzierung von Fahrzeugen gewährt. Außerdem hat das Jungunternehmen einen Vertrag über Händlerkredite mit Skroutz, dem griechischen Online-Marktplatz, abgeschlossen. Damit ergänzt das Startup seine bestehenden Partner, zu denen Wolt und Delivery Hero gehören.

Das Kapital will man zur Erweiterung der Asset-Finance-Produkte von finmid, zur Finanzierung von Infrastruktur und Underwriting sowie zur Unterstützung der Expansion in neue Kategorien wie Mobilität und E-Commerce verwenden.

Alexander Talkanitsa kommentierte: „Vor zwei Jahren bedeutete ‚Embedded Lending‘ noch einen Barvorschuss für ein Restaurant. Heute werden über dieselben Kanäle ein mehrjähriger Fahrzeugkredit, die eigene Bilanz eines Marktplatzes und das Potenzial für noch mehr abgewickelt. Jede Plattform mit Geschäftskunden hat nun die Möglichkeit, deren Finanzierungspartner zu werden, ohne selbst eine Bank zu sein.“