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Steigt der Ölpreis, fällt Bitcoin: Nachdem der Iran seine Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus verschärft hat, rutschte Bitcoin soeben unter die Marke von 84.000 US-Dollar und notiert laut CoinGecko bei rund 74.800 Euro, ein Minus von rund 2,4 Prozent binnen 24 Stunden. Die Sorte Brent kletterte über 101 US-Dollar je Barrel, gleichzeitig zogen die Renditen von US-Staatsanleihen und der Dollar an. Härter als Bitcoin trifft es wie so oft die kleineren Krypto-Assets.

Altcoins fallen doppelt so stark

DeFi-Token gaben laut CoinDesk binnen 24 Stunden fast 6 Prozent ab, der Memecoin-Index rund 5 Prozent. Ethereum fiel um rund 4,5 Prozent auf etwa 2.300 Euro (rund 2.580 US-Dollar), Cardano um mehr als 8 Prozent, Uniswap sogar um 10 Prozent.

Besonders schwer erwischte es die Layer-2-Netzwerke von Ethereum. Auslöser war die Nachricht, dass mit Abstract, dem Netzwerk hinter Pudgy Penguins, binnen einer Woche bereits das zweite Layer-2-Netzwerk eingestellt wird. Optimism (OP) verlor rund 10 Prozent, Mantle (MNT) ebenfalls fast 10 Prozent und Arbitrum (ARB) rund 7 Prozent. Der Token Pudgy Penguins (PENGU) gab mehr als 7 Prozent nach.

Nur wenige Token konnten sich dem Abwärtssog entziehen. The Sandbox (SAND) legte rund 9 Prozent zu, nachdem der Token schon vergangene Woche um 37 Prozent gesprungen war. Auf Wochensicht steht damit ein Plus von fast 60 Prozent. Auch Stacks (STX), ein Layer-2-Netzwerk für Bitcoin, stieg um rund 4 Prozent.

Liquidationen mehr als verdreifacht

Wie schon beim Krypto-Kater nach der Rally vor knapp zwei Wochen verstärkt der Derivatemarkt den Rückgang. Laut CoinGlass stiegen die Liquidationen binnen 24 Stunden um 235 Prozent auf 547 Millionen US-Dollar (rund 489 Millionen Euro). Auf Positionen in Ether entfielen davon 174 Millionen US-Dollar.

Die Stimmung unter den Trader:innen bleibt vorsichtig. Die Finanzierungsraten für Perpetual Futures auf Bitcoin und Ether sind leicht ins Negative gedreht, Short-Positionen zahlen also dafür, ihre Wetten auf fallende Kurse zu halten. Das offene Interesse bei Bitcoin-Futures liegt mit 660.000 BTC zwar wieder über dem Elfmonatstief von 626.000 BTC Ende September, aber weit unter dem Rekord von 800.000 BTC aus diesem Jahr. Von einer Rückkehr gehebelter Wetten auf steigende Kurse kann also keine Rede sein.

ETF-Anleger:innen kaufen weiter

Einen Lichtblick gibt es: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut SoSoValue am Dienstag Zuflüsse von 119 Millionen US-Dollar (rund 106 Millionen Euro), es war der vierte Tag mit Zuflüssen in den vergangenen fünf Handelssitzungen. Auch am Optionsmarkt setzen Trader:innen weiter auf steigende Kurse: Auf der Plattform Deribit dominieren Call-Optionen mit Ausübungspreisen über 80.000 US-Dollar das Handelsvolumen.

Mit Spannung erwartet der Markt nun das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank Fed vom September, als sie die Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt angehoben hat. Schwächere Arbeitsmarktdaten haben eine weitere Anhebung im Oktober zuletzt unwahrscheinlicher gemacht. Entscheidend sei, ob das Protokoll geduldig klingt oder noch eine Zinserhöhung bis Jahresende signalisiert, sagt Dan Khus, Chefanalyst bei LVRG Research. Der Ölpreis bleibt wegen des Irankriegs aber ein Risiko für die Inflation, und damit auch für Zinsen und riskante Anlagen wie Kryptowährungen.

Die größten Krypto-Assets im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins und tokenisierte Kredite) laut CoinGecko, mit Preisen in Euro.

Rang Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage 1 Bitcoin (BTC) 74.795,00 € −2,37 % +0,15 % 2 Ethereum (ETH) 2.302,96 € −4,50 % −4,01 % 3 BNB (BNB) 685,22 € −1,54 % +0,35 % 4 XRP (XRP) 1,29 € −3,72 % −3,89 % 5 Solana (SOL) 104,94 € −1,78 % −1,37 % 6 Tron (TRX) 0,2978 € −0,03 % −1,49 % 7 Zcash (ZEC) 1.156,40 € −4,50 % −7,27 % 8 Hyperliquid (HYPE) 79,75 € −4,18 % +3,44 % 9 Dogecoin (DOGE) 0,0797 € −6,17 % −5,11 % 10 Monero (XMR) 493,62 € −0,19 % +2,55 % 11 Chainlink (LINK) 11,99 € −3,92 % −6,17 % 12 WhiteBIT Coin (WBT) 74,40 € −2,73 % −0,38 % 13 Cardano (ADA) 0,2269 € −8,41 % +3,20 % 14 LEO Token (LEO) 7,93 € +0,43 % −1,67 % 15 Rain (RAIN) 0,0099 € −2,19 % −10,36 % 16 Stellar (XLM) 0,1816 € −5,54 % −10,56 % 17 NEAR Protocol (NEAR) 4,49 € −3,66 % −0,85 % 18 Bitcoin Cash (BCH) 270,89 € −3,86 % −1,85 % 19 Litecoin (LTC) 60,02 € −4,18 % +0,44 % 20 Uniswap (UNI) 7,10 € −10,00 % −9,52 %