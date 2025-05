G42: Abu Dhabis AI-Riese baut massives KI-Rechenzentrum – mit US-Hilfe

Sie lassen KI Gesetze mitschreiben und haben Künstliche Intelligenz auf den Lehrplan ab dem Kindergarten gesetzt – und nun folgt der nächste große Schritt der Vereinigten Arabischen Emirate ins AI-Zeitalter. Denn Abu Dhabi wird Standort des größten Künstliche-Intelligenz-Rechenzentrums außerhalb der USA. Die Ankündigung dieser technologischen Megastruktur erfolgte während des Besuchs von US-Präsident Donald Trump bei Scheich Mohamed bin Zayed al-Nahyan und markiert einen entscheidenden Wendepunkt im globalen KI-Wettlauf.

Das geplante „UAE-US AI Campus“ wird sich über eine Fläche von etwa 26 Quadratkilometern erstrecken – eine technologische Oase inmitten der Wüstenlandschaft. Mit einer projektierten Rechenleistung von 5 Gigawatt übertrifft das Zentrum bisherige Maßstäbe um ein Vielfaches. Diese Leistung entspricht mehr als zwei Millionen der neuesten Generation von Nvidia GB200-Chips – zum Vergleich: Elon Musks vielbeachtetes „Colossus“-Rechenzentrum in Tennessee arbeitet mit „nur“ 200.000 Chips der Vorgängergeneration.

Der von der emiratischen KI-Firma G42 geleitete Bau soll zunächst mit einem 1-Gigawatt-Rechenzentrum beginnen, das allein 500.000 der modernsten Nvidia-Prozessoren beherbergen wird. Diese schiere Rechenkapazität wird Abu Dhabi auf einen Schlag zu einem globalen Schwergewicht in der KI-Entwicklung machen. G42, erst 2018 gegründet, hat 2024 ein Investment von Microsoft von satten 1,5 Milliarden Dollar erhalten und ist auch sonst bestens mit den USA unter Trump vernetzt. G42 und der Staatsfonds Mubadala etwa haben die gemeinsame Investmentfirma MGX, die mit OpenAI und Oracle beim Stargate-Projekt partnerte. Im März 2025 investierte MGX in die weltgrößte Krypto-Börse Binance, wobei der Stablecoin von World Liberty Financial für die Investition in Höhe von 2 Mrd. Dollar verwendet wurde.

Strategische Partnerschaft in einer neuen Ära

Die Ankündigung ist mehr als nur ein technisches Großprojekt – sie symbolisiert eine grundlegende Neuausrichtung in der amerikanisch-emiratischen Zusammenarbeit im Bereich kritischer Technologien. Bislang unterlagen die VAE wie Dutzende anderer Länder strengen US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips, was Abu Dhabis technologische Ambitionen merklich ausbremste.

Die Trump-Administration scheint nun diese restriktive Politik zu lockern. „Es hat den Anschein, dass die Trump-Regierung etwas eifriger ist, die KI-Entwicklung außerhalb der Vereinigten Staaten zu fördern“, bemerkte Thea Kendler, ehemalige Staatssekretärin für Exportverwaltung im US-Handelsministerium, gegenüber der Financial Times.

Abu Dhabis KI-Vision

Für die Emirate ist das Projekt ein entscheidender Baustein ihrer ehrgeizigen Vision, sich von der Ölabhängigkeit zu lösen und zur „ersten KI-nativen Regierung“ der Welt zu werden. Scheich Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, Vorsitzender von G42 und nationaler Sicherheitsberater der VAE, betonte, das Projekt stärke „die Position der VAE als Drehscheibe für Spitzenforschung und nachhaltige Entwicklung.“

Die Vereinbarung umfasst zudem Zusicherungen der VAE, gleichwertige Rechenzentren in den USA zu finanzieren oder zu bauen, was die gegenseitige Abhängigkeit in dieser strategischen Partnerschaft unterstreicht. US-Handelsminister Howard Lutnick bezeichnete den Deal als „wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung von Präsident Trumps Vision einer US-KI-Dominanz“. Gleichzeitig verpflichten sich die VAE, fortschrittliche KI-Technologien durch strenge Maßnahmen zu schützen und eine kontrollierte Nutzung zu gewährleisten.

Die gewaltigen Rechenressourcen sollen ausschließlich von „US-Hyperscalern und zugelassenen Cloud-Service-Anbietern“ genutzt werden, was die Kontrolle über diese strategisch wichtige Infrastruktur sicherstellt.

Ein neues Kapitel im globalen KI-Rennen

Mit diesem monumentalen Projekt positionieren sich die VAE eindeutig als zentraler Akteur in der globalen KI-Landschaft. Während Saudi-Arabien kürzlich ebenfalls eine Partnerschaft mit Nvidia zur Errichtung von „KI-Fabriken“ bekannt gab, setzt Abu Dhabi mit dem bevorstehenden Bau des größten KI-Zentrums außerhalb der USA ein noch deutlicheres Zeichen.