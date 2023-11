Heirloom: Wie ein Startup mit Kalkstein jetzt CO2 aus der Luft filtert

In Europa ist vor allem Climeworks aus der Schweiz mit seinen Direct-Air-Capture-Anlagen bekannt, in den USA ist es das Startup Heirloom, das mittels hoch geschichtetem Kalkstein CO2 aus der Luft filtert. Nun hat in Kalifornien die erste kommerzielle Carbon-Capture-Anlage von Heirloom seine Pforten geöffnet. Noch sind die Mengen CO2, die so aus der Luft geholt werden können, aber nur in homöopathischen Mengen möglich, und: die Technologie ist sehr teuer.

In einem offenen Lagerhaus im kalifornischen Central Valley befinden sich 12 Meter hohe Regale, die Hunderte von Tabletts mit einem weißen Pulver enthalten, das fest wird, wenn es Kohlendioxid aus der Luft absorbiert. Das Startup, das die Anlage gebaut hat, Heirloom Carbon Technologies, nennt es die erste kommerzielle Anlage in den Vereinigten Staaten, die die direkte Luftabscheidung nutzt, bei der Treibhausgase aus der Atmosphäre abgesaugt werden. Eine weitere Anlage in Island ist von Climeworks in Kooperation mit dem isländischen Startup Carbonfix bereits in Betrieb.

Heirloom wird das Kohlendioxid, das es aus der Luft filtert, in Beton versiegeln lassen, wo es die Erde nicht erwärmen kann. Um Einnahmen zu erzielen, verkauft das Unternehmen Kohlenstoffentfernungs-Zertifikate an Unternehmen, die einen Aufpreis zahlen, um ihre eigenen Emissionen auszugleichen. Microsoft hat bereits einen Vertrag mit Heirloom unterzeichnet, um 315.000 Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen.

Die erste Anlage des Unternehmens in Tracy, die am Donnerstag eröffnet wird, ist relativ klein. Die Anlage kann maximal 1.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr absorbieren, was den Abgasen von etwa 200 Autos entspricht. Aber Heirloom hofft auf eine schnelle Expansion. „Wir wollen Millionen Tonnen pro Jahr erreichen“, sagte CEO Shashank Samala gegenüber der New York Times. „Das bedeutet, dass wir dieses grundlegende Design immer wieder kopieren müssen.“

Massive Subventionen in den USA

Die Idee, Technologie zu nutzen, um Kohlendioxid aus der Luft zu saugen, hat sich zu einem lukrativen Geschäft entwickelt. Hunderte von Startups sind entstanden. Die Biden-Regierung hat im August 1,2 Milliarden Dollar vergeben, um mehreren Unternehmen, darunter Heirloom, beim Bau größerer direkter Luftabscheideanlagen in Texas und Louisiana zu helfen. Unternehmen wie Airbus und JPMorgan Chase geben Millionen von Dollar aus, um Kohlenstoffentfernungs-Zertifikate zu kaufen, um Unternehmensklimazusagen zu erfüllen.

Kritiker weisen darauf hin, dass viele künstliche Methoden zur Entfernung von Kohlendioxid aus der Luft extrem teuer sind, im Bereich von 600 Dollar pro Tonne oder mehr, und dass sie von den Bemühungen zur Reduzierung von Emissionen ablenken könnten. Umweltschützer sind skeptisch, dass Ölunternehmen in die Technologie investieren, da sie befürchten, dass sie dazu verwendet werden könnte, die Nutzung fossiler Brennstoffe zu verlängern.

Andere sagen, dass es unbedingt ausprobiert werden muss. Die Länder haben die Reduzierung der Treibhausgasemissionen so lange verzögert, dass es laut Wissenschaftlern fast unmöglich ist, die globale Erwärmung auf relativ erträgliche Niveaus zu begrenzen, es sei denn, die Länder reduzieren die Emissionen drastisch und entfernen bis Mitte des Jahrhunderts Milliarden von Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre, weit mehr als nur durch das Pflanzen von Bäumen erreicht werden kann.

„Die Wissenschaft ist eindeutig: Nur durch die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen allein mit erneuerbarer Energie können wir den Schaden durch den Klimawandel nicht stoppen“, sagte Energieministerin Jennifer Granholm, die an der Eröffnung der Anlage von Heirloom teilnehmen wollte. „Die Technologie der direkten Luftabscheidung ist ein bahnbrechendes Werkzeug, mit dem wir eine Chance haben, die Kohlenstoffverschmutzung zu entfernen, die sich seit der Industriellen Revolution in der Atmosphäre angesammelt hat.“

Natürlicher Prozess wird technisch beschleunigt

Heirlooms Technologie basiert auf einer einfachen chemischen Reaktion: Kalkstein, einer der häufigsten Gesteine auf der Erde, entsteht, wenn Kalziumoxid mit Kohlendioxid reagiert. In der Natur dauert dieser Prozess Jahre. Heirloom beschleunigt ihn.

In der kalifornischen Anlage wird der Kalkstein auf 900 Grad Celsius erhitzt, und Kohlendioxid wird aus dem Kalkstein freigesetzt und in einen Tankspeicher gepumpt. Das übrig gebliebene Calciumoxid, das wie Mehl aussieht, wird dann mit Wasser besprüht und auf große Tabletts verteilt, die von Robotern auf turmhohen Regalen platziert und der offenen Luft ausgesetzt werden. Innerhalb von drei Tagen absorbiert das weiße Pulver Kohlendioxid und verwandelt sich wieder in Kalkstein. Dann geht es zurück in den Ofen, und der Kreislauf beginnt von vorne.

Das Kohlendioxid muss jedoch noch entsorgt werden. In Kalifornien arbeitet Heirloom mit CarbonCure zusammen, einem Unternehmen, das das Gas in Beton mischt, wo es mineralisiert und nicht mehr in die Luft entweichen kann.