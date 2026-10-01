Exit

Hyrox: Hamburger Fitness-Rennen ist jetzt 600 Millionen Euro wert

Avatar, Avatar
Hyrox-Gewichte auf einem Schlitten in einer Wettkampfhalle
Hyrox. © Infront

Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Laufen, Schlitten schieben, Wall Balls werfen: Was als Nischen-Wettkampf aus Hamburg begann, ist inzwischen ein Geschäft mit 600 Millionen Euro Bewertung. Die Gründer des Fitness-Wettkampfs Hyrox holen sich gemeinsam mit einem Konsortium rund um den Finanzinvestor L Catterton die Mehrheit von Sportvermarkter Infront zurück. Wie Infront in einer Aussendung mitteilt, steigt neben L Catterton auch WndrCo ein, die Investmentfirma von Hollywood-Produzent Jeffrey Katzenberg. Einen Kaufpreis nennen die Beteiligten nicht, die Bewertung liegt laut Athletech News bei rund 600 Millionen Euro.

Vom Hamburger Experiment zum Massensport

Hyrox wurde 2017 von Eventveranstalter Christian Toetzke und dem zweifachen Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste in Hamburg gegründet. Das Format ist einfach: Acht Mal einen Kilometer laufen, dazwischen jeweils eine Fitness-Station wie Rudern, Burpees oder Schlittenziehen. Weil die Strecke überall gleich ist, lassen sich die Zeiten weltweit vergleichen, und genau das macht den Reiz für Hobbysportler:innen aus.

Die Zahlen zeigen, wie schnell das Format gewachsen ist:

  • Events: mehr als 100 Rennen in über 30 Ländern in der Saison 2025/26
  • Teilnehmer:innen: rund 1,4 Millionen, für die kommende Saison werden mehr als 2 Millionen erwartet
  • Publikum: mehr als 1,5 Millionen Zuschauer:innen vor Ort
  • Partner: unter anderem Puma, Red Bull und Amazon

„Diese Übernahme ist ein entscheidender nächster Schritt in der rasanten Entwicklung der Hyrox-Erfolgsgeschichte“, sagt Fürste. Langfristig peilt Hyrox sogar einen Platz bei den Olympischen Spielen an, im Gespräch sind die Spiele 2032 und 2036.

Infront steigt nach sieben Jahren aus

Für Infront endet damit ein siebenjähriges Engagement. Der Schweizer Sportvermarkter war 2019 bei Hyrox eingestiegen und hatte 2022 die Mehrheit übernommen. Unter Infront wurde aus einer Handvoll Rennen in Deutschland eine globale Eventserie. Man wolle sich nun auf andere Chancen im Bereich „Active Lifestyle“ konzentrieren, sagt Infront-Chef Philippe Blatter.

Mit L Catterton holt sich Hyrox einen Investor mit viel Erfahrung bei Konsummarken. Der Finanzinvestor, an dem der Luxuskonzern LVMH beteiligt ist, hat sich auf Marken im Bereich Lifestyle, Fitness und Wellness spezialisiert.

Die Konkurrenz holt auf

Hyrox ist allerdings nicht mehr allein. Mit Xenom und den Athx Games drängen neue Formate in den Markt für sogenannte Hybrid-Fitness-Rennen. Bemerkenswert: Ausgerechnet WndrCo, jetzt Miteigentümer von Hyrox, hatte früher im Jahr 15 Millionen Dollar (rund 12,8 Millionen Euro) in Konkurrent Xenom investiert. Auch CrossFit und Hindernisläufe wie das Spartan Race buhlen um dieselbe Zielgruppe. Ob der Hype um Hyrox anhält oder wie bei anderen Fitness-Trends wieder abflacht, wird sich zeigen.

Rank My Startup: Erobere die Liga der Top Founder!
Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Deep Dives

Wasner + Steinschaden | Der KI Podcast

News, Modelle, Strategien
#glaubandich CHALLENGE: SVAN triumphiert in Klagenfurt

#glaubandich CHALLENGE 2027

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - Top-Investoren mit an Bord
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

RankMyStartup.com

Steig' in die Liga der Top Founder auf!

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 13

Alle Startups | Alle Deals | Alle Hintergründe

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe

Weiterlesen

Newsletter

Founders Dispatch

Zwei Mal pro Woche kostenlos in die Inbox: die wichtigsten Startups, Deals und Tech-Entwicklungen aus Europa, handgeschrieben von der Redaktion.

Jederzeit abbestellbar. Mehr über den Newsletter