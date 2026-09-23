Joachim Franz: Ex-VW-Manager wird neuer Microsoft-Chef in Österreich

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Microsoft Österreich bekommt eine neue Führung: Joachim Franz übernimmt Anfang Oktober die Position des Country Managers. Er folgt auf Hermann Erlach, der das Unternehmen nach fünf Jahren an der Spitze der österreichischen Landesgesellschaft verlässt, um eine Rolle außerhalb des Konzerns anzunehmen. Wohin es Erlach zieht, hat Microsoft bislang nicht bekannt gegeben.

Franz wird das Österreich-Geschäft des US-Konzerns leiten und dabei eng mit Kund:innen, Partner:innen, politischen Entscheidungsträger:innen und Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Im Fokus stehen laut Microsoft digitale Transformation und die verantwortungsvolle Nutzung von künstlicher Intelligenz.

Vom Automotive-Geschäft nach Wien

Der neue Österreich-Chef kommt aus Deutschland, wo er seit 2022 das Automotive-&-Mobility-Geschäft von Microsoft verantwortet. Insgesamt bringt Franz mehr als 20 Jahre Erfahrung in Managementberatung, digitaler Transformation und Mobilität mit. Vor seinem Wechsel zu Microsoft hatte er mehrere Führungspositionen im Volkswagen-Konzern inne, seine Karriere startete er als Managementberater bei Accenture. Studiert hat Franz Betriebswirtschaftslehre an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, dazu kommt ein Programm in International Management an der Haas School of Business der UC Berkeley.

„Österreich bietet hervorragende Voraussetzungen, die Chancen der Künstlichen Intelligenz für Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Wachstum zu nutzen“, sagt Franz. Dieses Potenzial wolle er gemeinsam mit dem Team, Kund:innen und Partner:innen „in konkrete Ergebnisse für den Standort Österreich“ verwandeln.