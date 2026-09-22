„Die KI-Bremse ist eine Scheindebatte“ | Wasner + Steinschaden #23

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Seit Anthropic-CEO Dario Amodei mit seinem Blogbeitrag zu „Pacing the Frontier“ vorgeprescht ist, meldet sich in der KI-Branche praktisch jede und jeder zu Wort. Seine Forderungen: unabhängige Prüfer für die AI Labs, gemeinsame Sicherheitsstandards in der demokratischen Welt, ein Abkommen mit China und, kontrovers, eine Kartellrechtsausnahme, damit sich die Labs überhaupt abstimmen dürfen.

Die Fronten, die sich dabei bilden, sind ungewöhnlich. Während Sam Altman, Elon Musk, Demis Hassabis und Ursula von der Leyen dem Prinzip etwas abgewinnen können, wittern Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Mistral, Hugging Face und Black Forest Labs einen Regulatory-Capture-Move der drei führenden Labs. Technologisch ist von einer Bremse ohnehin nichts zu bemerken, im Gegenteil.

Darüber sprechen Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, und Clemens Wasner, Gründer von Enlite AI und Vorsitzender von AI Austria heute im Podcast. Die Themen:

Pacing the Frontier: Was Amodei konkret fordert, warum ausgerechnet eine Kartellrechtsausnahme dazugehört, und wer ihm zugestimmt hat.

Was Amodei konkret fordert, warum ausgerechnet eine Kartellrechtsausnahme dazugehört, und wer ihm zugestimmt hat. Die Gegenseite: Zuckerbergs Argument, dass die Labs Haftung und Sicherheit längst selbst angehen könnten, und warum Peking von „malicious competition“ spricht.

Zuckerbergs Argument, dass die Labs Haftung und Sicherheit längst selbst angehen könnten, und warum Peking von „malicious competition“ spricht. Verstaatlichung: Palantir-CEO Alex Karp sieht keinen anderen Weg als eine Verstaatlichung von OpenAI und Anthropic, und der US-Finanzminister schiebt die Verantwortung für die Hacking-Vorfälle allein OpenAI zu.

Palantir-CEO Alex Karp sieht keinen anderen Weg als eine Verstaatlichung von OpenAI und Anthropic, und der US-Finanzminister schiebt die Verantwortung für die Hacking-Vorfälle allein OpenAI zu. Haftungsfrage: Warum ein Börsengang die Lage für OpenAI verschärft, und was aus der Forderung von Hugging Face nach 100 Millionen Dollar wird.

Warum ein Börsengang die Lage für OpenAI verschärft, und was aus der Forderung von Hugging Face nach 100 Millionen Dollar wird. Europa: Weshalb Mistral, Hugging Face, Black Forest Labs und Proton gegen die Bremse argumentieren und das deutsche Digitalministerium nur eine Aufsicht will.

Weshalb Mistral, Hugging Face, Black Forest Labs und Proton gegen die Bremse argumentieren und das deutsche Digitalministerium nur eine Aufsicht will. Wettrüsten statt Slowdown: Das neue Wet Lab von Anthropic, Grok 4.7, die nächste OpenAI-Generation und ein frisches Xiaomi-Modell, das die chinesische Open-Weight-Spitze schlägt.

Das neue Wet Lab von Anthropic, Grok 4.7, die nächste OpenAI-Generation und ein frisches Xiaomi-Modell, das die chinesische Open-Weight-Spitze schlägt. Rekursive Selbstverbesserung: Warum OpenAI beim Modell mit dem Codenamen Bell plötzlich abwinkt, obwohl RSI jahrelang als heiliger Gral galt.

Warum OpenAI beim Modell mit dem Codenamen Bell plötzlich abwinkt, obwohl RSI jahrelang als heiliger Gral galt. Taiwan: Warum der Chip-Gigant keine eigenen KI-Modelle hat, wie eine chinafreie Lieferkette für Drohnen aussieht, und weshalb Souveränität dort militärisch gedacht wird.