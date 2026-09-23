Marc Janko investiert in SportsTech-Startup zone14

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Der ehemalige österreichische Nationalteam-Kapitän Marc Janko steigt als strategischer Investor beim Wiener Sportstech-Startup zone14 ein. Jankos langjährige Spielerkarriere führte ihn durch eine Vielzahl an nationalen und internationalen Clubs. Mit seiner Expertise und seinem Netzwerk will er nun bei zone14 wertvolle Impulse für die weitere Entwicklung des Jungunternehmens setzen.

zone14 in bereits zehn Ländern aktiv

zone14 entwickelt KI-basierte Video- und Performance-Analysen für den Fußball. Das Startup ist bereits in über zehn Ländern vertreten. Mehr als 200 Systeme sind global im Einsatz. Unter anderem stattet die Jungfirma ganze Ligen wie die erste Profiliga Zyperns flächendeckend aus. Auch Traditionsvereine wie der SK Rapid, FK Austria Wien und der SV Darmstadt 98 gehören zur Kundschaft.

„Unser Ziel ist es, durch KI-gestützte Automatisierung komplexe Analyse-Workflows zu vereinfachen, sodass wertvolle Insights weltweit und ohne großes Analystenteam im Trainingsalltag ankommen“, erklärt Co-CEO Simon Schmiderer.

„Marc versteht Fußball auf höchstem internationalen Niveau“

Für Marc Janko gab vor allem der konkrete Praxisnutzen den Ausschlag für sein Investment: „Als Stürmer entscheiden oft Millisekunden. zone14 verbindet Video und KI-Daten so, dass sie sofort nutzbar sind – ganz ohne teure GPS-Westen oder zusätzliche Hardware. Das nimmt enorm viel Aufwand aus der täglichen Arbeit. Es begeistert mich, dass dadurch nicht nur Top-Klubs, sondern auch die breite Basis im Fußball die Chance bekommt, wie die Profis zu arbeiten.“

Über das Tool STATS generiert zone14 Performance-Kennzahlen wie Laufdistanz, Sprints oder Heatmaps direkt aus dem Videomaterial. Co-Founder Lukas Grömer sieht im Neuzugang eine wichtige Säule für das weitere Wachstum: „Marc versteht Fußball auf höchstem internationalen Niveau und weiß, was hilfreiches Feedback aus Spielersicht bedeutet. Seine Erfahrung und sein Netzwerk sind für uns extrem wertvoll, während wir neue Märkte erschließen.“

Marc Janko, der aktuell auch als Sky-Fußballexperte tätig ist, ergänzt eine Gruppe an Investoren aus erfolgreichen österreichischen Gründer:innen sowie ehemaligen Fußballprofis. Ebenfalls an Bord ist beispielsweise die Austria-Legende Manuel Ortlechner (wir berichteten).