Mistral Large 4: Ist das der große KI-Wumms aus Europa? | Wasner + Steinschaden #26

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Europa ist zurück im KI-Rennen, zumindest ein bisschen: Mit Mistral Large 4, intern liebevoll „le Chonk“ genannt, hat das Pariser Startup soeben ein Modell mit einer Billion Parametern vorgestellt, das bei Artificial Analysis auf 38 Punkte und Platz 8 unter den offenen Modellen kommt. Das reicht nicht für die Spitze, die chinesischen Open-Weight-Modelle wie Xiaomis MiMo-V2.6-Pro liegen weiter vorne und kosten pro Aufgabe nur ein Zehntel. Wie hart der Wettbewerb ist, zeigt ausgerechnet die europäische Suchmaschine Ecosia: Sie hat Mistral kürzlich gegen offene Modelle aus China getauscht, weil die Qualität nicht mehr gereicht habe.

Darüber sprechen Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, und Clemens Wasner, Gründer von enliteAI und Vorsitzender von AI Austria. Die Themen:

Der Narrative Shift: Warum Mistral Large 4 weniger wegen der Benchmarks zählt, sondern weil der Westen viel früher als erwartet wieder ein konkurrenzfähiges Open-Weight-Modell hat, nachdem chinesische Modelle ihren Anteil bei OpenRouter über den Sommer verdreifacht hatten.

Warum Mistral Large 4 weniger wegen der Benchmarks zählt, sondern weil der Westen viel früher als erwartet wieder ein konkurrenzfähiges Open-Weight-Modell hat, nachdem chinesische Modelle ihren Anteil bei OpenRouter über den Sommer verdreifacht hatten. Benchmarks und Kosten: Wo sich Mistral Large 4 zwischen DeepSeek V4.1 und GPT-6 Luna einreiht, und warum Mistral Large 5 schon im Pretraining sein soll.

Wo sich Mistral Large 4 zwischen DeepSeek V4.1 und GPT-6 Luna einreiht, und warum Mistral Large 5 schon im Pretraining sein soll. Mistral als Neocloud: Warum das Unternehmen mit der eigenen App Vibe, Partnermodellen wie GLM 5.3 und 3.800 Blackwell-Chips den ganzen Stack anbieten will.

Warum das Unternehmen mit der eigenen App Vibe, Partnermodellen wie GLM 5.3 und 3.800 Blackwell-Chips den ganzen Stack anbieten will. Das Open-Weight-Paradox: Warum Unternehmen offene Modelle bevorzugen, aber nur wechseln, wenn sie auf Augenhöhe sind, und warum der Abstand zu den Closed-Modellen nur noch vier bis sechs Monate beträgt.

Warum Unternehmen offene Modelle bevorzugen, aber nur wechseln, wenn sie auf Augenhöhe sind, und warum der Abstand zu den Closed-Modellen nur noch vier bis sechs Monate beträgt. Die Konkurrenz: Aleph Alphas kleines Modell Kolibri, Nvidias Nemotron und DeepSeek in Windows sowie neue Surface-Laptops ab 2.500 Euro für lokale KI.

Aleph Alphas kleines Modell Kolibri, Nvidias Nemotron und DeepSeek in Windows sowie neue Surface-Laptops ab 2.500 Euro für lokale KI. Ecosia steigt aus: Warum Gründer Christian Kroll das bessere Open-Weight-Modell wählt, und warum chinesische Modelle mit Kohlestrom und US-Modelle mit Gaskraft beim Klima wohl schlechter abschneiden als das vermutlich mit Atomstrom trainierte Mistral-Modell.

Warum Gründer Christian Kroll das bessere Open-Weight-Modell wählt, und warum chinesische Modelle mit Kohlestrom und US-Modelle mit Gaskraft beim Klima wohl schlechter abschneiden als das vermutlich mit Atomstrom trainierte Mistral-Modell. Grüne Tokens: Wie das französische Startup Proxima Green KI-Workloads dorthin schickt, wo der Strom am saubersten ist.

Wie das französische Startup Proxima Green KI-Workloads dorthin schickt, wo der Strom am saubersten ist. Super-App aus Europa? Warum Clemens in Vibe den Ansatz für eine europäische White-Label-Lösung für digitale Identität und Behördenwege sieht.

Warum Clemens in Vibe den Ansatz für eine europäische White-Label-Lösung für digitale Identität und Behördenwege sieht. Ausblick: Warum Clemens fast ganz zu OpenAI zurückgewechselt ist, und warum sich die Umsätze von OpenAI und Anthropic kaum vergleichen lassen.